Кит спас женщину от зубов акулы
Заметив хищника, горбатый кит начал защищать женщину, укрывая ее своими плавниками. При этом ему помогал еще один плававший неподалеку кит. Все это продолжалось более десяти минут, но исследовательница не впала в панику.
В какой-то момент морское млекопитающее подняло Хаузер на поверхность воды на спине, сообщает The Independent. Биолог считает, что произошедший с ней случай доказывает наличие у китов инстинкта защищать других существ.
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