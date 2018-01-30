Принимающая душ крыса озадачила биологов

Житель Перу опубликовал в YouTube забавный видеоролик с грызуном, растирающим по себе мыльную пену. При этом животное стоит в душе на задних лапках.

На кадрах видно, что крыса ведет себя в душе, как человек. Автор записи рассказал, что застал зверька за таким занятием в ванной и заснял, после чего животное убежало, передает телеканал "360". Однако ролик вызвал у экспертов сомнения в его подлинности.

В частности, специалист по городским грызунам из университета в Хельсинки Туомас Айвело заявил, что крысы ведут себя подобным образом, если хотят от чего-то избавиться. Чистят же себя они при помощи языка и зубов, не используя лапки, сообщает Gizmodo. Биолог добавил, что произошедшее выглядит так, словно кто-то нарочно намазал крысу мыльной пеной, а затем снял ее на видео.