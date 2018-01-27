Женившимся в Москве геям устроили темную

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский пожаловались на проблемы. По словам мужчин, несколько человек в штатском пришли к дому Стоцко, "очень долго и настойчиво стучали в дверь", а затем в квартире отключили интернет и свет, передает "Дождь".

Кроме того, в отношении мужчин возбуждено административное дело по статье "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности". Паспорта Стоцко и Войцеховского признаны недействительными.

Напомним, Евгений Войцеховский и Павел Стоцко поженились на новогодних каникулах в Дании. 25 января молодожены сообщили телеканалу "Дождь", что в столичном Многофункциональном центре госуслуг им поставили штампы в паспорт о заключении брака.