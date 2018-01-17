Генпрокурор Украины расцеловал станцевавшую с ним овчарку
На кадрах видно, как Луценко дома исполняет медленный танец с псом, которго держит за передние лапы. Партнером украинского генпрокурора стала его собственная собака по кличке Черчилль, сообщает Страна.ua. После танца Луценко целует четвероногого друга в голову. На протяжении всего ролика за кадром слышится женский голос и смех, передает "360".
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