Россиян травят кефиром с кишечной палочкой

Роскачество провело исследование 36 самых популярных у наших сограждан марок кефира. У 19 из них специалисты нашли нарушения.

Казалось бы, что может быть безопаснее кефира, ведь этот кисломолочный продукт славится низкой калорийностью и незаменимыми полезными свойствами. Однако не все современные производители добросовестно выполняют требования к качеству этого диетического напитка, что и доказала проверка Роскачества.

По данным экспертов организации, в кефире шести марок ("Буденновскмолпродукт", "Молочные продукты из Дубровки", "Молочный комбинат "Ставропольский", "Давлеканово", "Солнышко Кубани" и "Околица") было выявлено превышение количества бактерий. В частности, это кишечная палочка и плесень, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, пять производителей добавляют в напиток крахмал. Растительные жиры найдены в брендах "Буденновскмолпродукт", "Молочные продукты из Дубровки", "Народный" и "Пятигорский".

Высококачественной продукцией специалисты признали десять марок кефира. Исследованная продукция не просто соответствует всем необходимым требованиям, но и превосходит их. Среди этих марок – кефир "36 копеек", "Домик в деревне", "Авида", "Агрокомплекс", "Нежеголь", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Рузский", "Томмолоко" и Parmalat.

Ранее "Росконтроль" провел проверку шести российских брендов, выпускающих на рынок бедра цыплят-бройлеров. В них нашли антибиотики, опасные бактерии и следы инъекций соляного раствора, который используется для увеличения массы продукта.

Некоторая курятина дурно пахла и была плохо обескровлена. Результаты проверки могут говорить о нарушениях санитарных правил и технологии изготовления, сроков или температурных режимов хранения и реализации мяса.