Куриное мясо в России признали смертельно опасным
Были исследованы продукты брендов "Петелинка", "Мираторг", "Ржевское подворье", "Ясные зори", "То, что надо!" и "Каждый день". Во всех образцах, кроме "Петелинки" и "Ясных зорь", нашли чрезмерное количество микроорганизмов, которые могут вызывать самые тяжелые последствия для жизни и здоровья человека. Иногда показатель превышал норму в 20-30 раз.
В частности, в бедрах нашли листерии. "Листерии и сальмонеллы – это бактерии, вызывающие тяжелые инфекционные заболевания, листериоз и сальмонеллез. Листериоз может проявляться по-разному и иметь симптомы как ангины, так и поражения нервной системы", – цитирует представителей "Росконтроля" Lenta.ru. Специалисты также обнаружили в продукции "Мираторга" и, вероятно, "Ржевского подворья" следы инъекций соляными растворами, которые используются для увеличения массы продукта.
Некоторая курятина дурно пахла и была плохо обескровлена. Как пояснили в "Росконтроле", результаты проверки могут говорить о нарушениях санитарных правил и технологии изготовления, сроков или температурных режимов хранения и реализации мяса.
Напомним, в ноябре 2017 года проверке "Роскачества" подверглись российские сосиски "Молочные". Лабораторные испытания прошли 30 самых популярных брендов. Образцы изучали по 70 показателям качества и выяснили, что бактерий, тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО в сосисках нет, а вот соя и антибиотики встречаются.
В 16 из 30 марок было зафиксировано наличие антибиотиков. И если в 13 из них найдены лишь следы, то три производителя ("Мясницкий ряд", "Владимирский стандарт" и "Рублевский") допустили нарушения обязательных требований.
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