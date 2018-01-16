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Общество

Собчак взбесила словами о "неполноценных" крымчанах

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Смешными и глупыми назвали российские политики заявления кандидата в президенты Ксении Собчак о "неполноценности" жителей Крыма. А спекуляции на теме прав крымчан, по мнению депутатов – просто вредительство.
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Ответственный политик обязан поступать так, чтобы не было ни малейшего повода говорить о какой-либо неполноценности граждан России. Исходя из этого, заявления кандидата в президенты Ксении Собчак можно назвать вредительством, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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"Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей", – считает экс-прокурор Крыма.

Поклонская подчеркнула, что Крым активно развивается. Идут грандиозные стройки – такие, как мост через Керченский пролив, аэропорт. В Крым едут не только иностранные туристы, но и европейские политики. А мэры городов из Франции и Италии заключают с городами Крыма соглашения о сотрудничестве. "Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец", – отметила Поклонская в интервью РИА Новости.

Напомним, кандидат в президенты России Ксения Собчак идет на выборы от партии "Гражданская инициатива" под лозунгом "Против всех". На пресс-конференции в октябре она сообщила, что считает Крым украинской территорией. А теперь заявила, что жители Крыма ущемлены в своих правах в сравнении с остальными россиянами. В качестве примера "ущемления" телеведущая привела тот факт, что на полуострове не будет проведено ни одного матча чемпионата мира по футболу 2018 года.

Примеры, приведенные Собчак, просто смешны, отметил глава комитета крымского парламента по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков. "Ксения в последнее время любит смешить. Подобные заявления неуместны и делаются из-за незнания ситуации", – заявил парламентарий. Бобков напомнил, что окончательный список российских городов, где пройдут игры ЧМ-2018, Международная федерация футбола утвердила еще в сентябре 2012 года, а Крым вернулся в состав России в 2014-м.

Автор: Андрей Евлампиев16 января 2018, 11:27

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