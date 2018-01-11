Умер актер Державин Насильник Шурыгиной вышел на свободу Скандал с Аршавиной Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

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Кого стюардессы тайно называют гламурным быдлом

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Известный журналист Александр Невзоров поддержал бортпроводников "Аэрофлота", которых попытались обвинить в провокации скандала с женой Андрея Аршавина. По его словам, таких людей, как супруга футболиста, бортпроводники относят к классу пассажиров, для которых у них есть особое определение. Еще при посадке на борт, рассказал журналист, они наметанным взглядом определяют, кто может стать источником проблем в полете. 
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Александр Невзоров поделился своим мнением относительно скандальной истории на борту самолета, в которой оказалась замешана жена футболиста Андрея Аршавина Алиса. По словам журналиста, для людей вроде нее у бортпроводников существует особое определение.

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Андрей Сергеевич Аршавин футболист

"У девочек-бортпроводниц в "Аэрофлоте" есть термин ГБ, которым они обмениваются, когда видят вошедшую на борт такую вот дуру с надувными губами, – рассказал он. – Это означает гламурное быдло".

Журналист рассказал, что именно таких "расфуфыренных девок, как правило, чьих-нибудь жен" боятся бортпроводники. "Когда они такую видят, они понимают, что сейчас в любом случае будут проблемы, потому что ведут себя эти девки, как правило, чудовищно", – заявил Александр Невзоров.

При этом, по его мнению, жена Аршавина, "на самом деле, неплохая". Во всем, считает он, виновата среда, в которой та живет и с представителями которой общается. "Гарантировано, что в какой-то другой ситуации она вполне способна на цивилизованные проявления", – уверен журналист.

В то же время он категорически исключил возможность того, что зачинщиками скандала могли стать сотрудники "Аэрофлота". Как часто летающий человек Невзоров уверенно заявил, что стюардессы до последнего пытаются договориться с проблемными пассажирами.

"С великой уверенностью могу сказать, что они никогда никакой "железности" не демонстрируют, – цитирует его сайт радиостанции "Эхо Москвы". – Они никогда не идут ни на какое обострение, они всегда до самого последнего ищут компромисс".

Журналист уверен, что бортпроводницы в принципе не могли спровоцировать конфликт с женой Аршавина. "Многие говорят, что, возможно, все-таки это спровоцировали бортпроводницы. Ничего они не провоцируют. И часто звучащая реплика, что нет дыма без огня, является глупостью", - заключил журналист.

Напомним, на днях жену футболиста вместе с десятимесячной дочерью и сопровождавшей их няней сняли с борта Москва – Алма-Ата за неподчинение требованиям экипажа. Согласно рапорту старшего бортпроводника, супруга Аршавина пыталась пересадить няню к себе в бизнес-класс, хотя у той был куплен билет в экономкласс. Кроме того, в документе говорится, что она нарушала требования безопасности и пыталась оказать давление на экипаж.

Автор: Денис Попов11 января 2018, 12:02

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