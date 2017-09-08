О московских выборах дополнительно оповестят с помощью SMS

Глава Могоризбиркома выразил свою позицию относительно вопроса информирования населения столицы о предстоящих в ближайшее воскресенье, 10 сентября, выборах муниципальных депутатов. Валентин Горбунов считает, что набора привычных мер информирования граждан о голосовании недостаточно.

Председатель Московской избирательной комиссии в ходе ее заседания отметил, что в муниципальных бюджетах изначально было заложено финансирование стандартных способов информирования граждан о предстоящих выборах. В числе таких мероприятий – расклейка плакатов, распространение по почтовым ящикам приглашений.



Однако, констатировал Валентин Горбунов, такого набора мер оказалось недостаточно. В связи с этим Мосгоризбирком решил провести дополнительные мероприятия по извещению москвичей о едином дне голосования.

Мэрия Москвы за счет столичного бюджета выпустила дополнительные тиражи окружных и городских газет с данными о предстоящих выборах, контактами участковых избирательных комиссий. Спецвыпуски получили жители всех административных округов, кроме ТиНАО и города Троицка.

Помимо этого, в Сети были размещены баннеры с информацией о выборах. По словам Валентина Горбунова, также будет осуществлена рассылка SMS о предстоящем 10 сентября голосовании.

По словам главы Мосгоризбиркома, таким образом будет полностью исключен человеческий фактор. "Жители Москвы получат SMS с приглашением прийти на выборы и ссылкой на сайт Мосгоризбиркома, где можно получить информацию о месте голосования", – рассказал он.

Напомним, что в единый день голосования, 10 сентября, выборы депутатов заксобраний пройдут в шести регионах страны. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах Федерации. Также пройдет множество муниципальных кампаний. Так, в Москве будут выбирать депутатов в 125 районах.