О московских выборах дополнительно оповестят с помощью SMS
Председатель Московской избирательной комиссии в ходе ее
заседания отметил, что в муниципальных бюджетах изначально было заложено
финансирование стандартных способов информирования граждан о предстоящих
выборах. В числе таких мероприятий – расклейка плакатов, распространение
по почтовым ящикам приглашений.
Однако, констатировал Валентин Горбунов, такого набора мер оказалось недостаточно. В связи с этим Мосгоризбирком решил провести дополнительные мероприятия по извещению москвичей о едином дне голосования.
Мэрия Москвы за счет столичного бюджета выпустила дополнительные тиражи окружных и городских газет с данными о предстоящих выборах, контактами участковых избирательных комиссий. Спецвыпуски получили жители всех административных округов, кроме ТиНАО и города Троицка.
Помимо этого, в Сети были размещены баннеры с информацией о выборах. По словам Валентина Горбунова, также будет осуществлена рассылка SMS о предстоящем 10 сентября голосовании.
По словам главы Мосгоризбиркома, таким образом будет полностью исключен человеческий фактор. "Жители Москвы получат SMS с приглашением прийти на выборы и ссылкой на сайт Мосгоризбиркома, где можно получить информацию о месте голосования", – рассказал он.
Напомним, что в единый день голосования, 10 сентября, выборы депутатов заксобраний пройдут в шести регионах страны. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах Федерации. Также пройдет множество муниципальных кампаний. Так, в Москве будут выбирать депутатов в 125 районах.
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