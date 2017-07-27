СПЧ раскрыл способ преодоления муниципального фильтра

Отменять муниципальный фильтр при выборах губернатора нет необходимости. Он легко преодолевается, если у кандидата есть поддержка в регионе, уверены в Совете по правам человека.

Механизм муниципального фильтра на губернаторских выборах нуждается в корректировке. Однако полностью отменять его нельзя, уверен член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Игорь Борисов.

"Мы видим, что в рамках работы этого инструментария освоились за пять лет технологи. Здесь нужно, на мой взгляд, выставлять преграды технологам, чтобы они позволяли работать данной норме в интересах избирателей, партий – а не применяли серые технологии в обход духа закона и нашей Конституции", – сказал Борисов.

В то же время, подобные требования к кандидатам приняты во всем мире, подчеркнул член СПЧ. "Установление любых квалифицирующих требований к кандидатам, выдвигаемым на те или иные выборные должности – это общепризнанная мировая практика", – цитирует Борисова ТАСС. В частности, напомнил правозащитник, во Франции кандидаты на выборах должны представить подписи муниципальных депутатов. Что же касается России, то законность такого выборного инструмента подтвердил в 2012 году (когда были возвращены прямые выборы губернаторов) Конституционный суд.

Муниципальный фильтр обязывает кандидатов в губернаторы собирать подписи муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы пройти регистрацию на выборах. Число отданных голосов определяют региональные власти, это может быть не менее 5% и не более 10% от количества муниципальных депутатов в субъекте. Как заявила на днях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, такая мера введена, "чтобы не допустить случайных людей".

В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что муниципальный фильтр надо корректировать, чтобы он стал более демократичным - но не отменять совсем. Она не исключила, что можно сделать процент необходимых подписей ниже, чем максимально возможные 10%, а также разрешить муниципальным депутатам ставить подписи не за одного, а за нескольких кандидатов. А в СПЧ убеждены, что такие нормы достойные кандидаты сдадут без проблем – главное, чтобы была поддержка в заксобрании региона.