Назарбаев признался в употреблении наркотиков

Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 27-летний Айсултан признался, что принимал наркотики. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, он пристрастился к наркотикам после смерти своего деда академика Мухтара Алиева и отца – Рахата Алиева. "Жизнь впервые нанесла мне двойной удар такой сокрушительной силы", – заявил молодой человек.

Айсултан признался: справиться с зависимостью ему помог дед – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Первое, что он сказал "Молодец, что честный. Болезнь трудная, но не ты первый, не ты последний. У тебя хватит сил победить ее". В разговоре я пообещал победить эту заразу и обратить зло в добро (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Айсултан.





Он также сообщил, что собирается открыть благотворительный фонд по борьбе с наркозависимостью и ищет опытных специалистов, которые смогли бы ему помочь. Айсултан заявил, что будет стараться "помочь каждому", кто столкнулся с этой проблемой. "Главное в этот момент уверенность, что ты не одинок", – отметил внук лидера Казахстана.





По словам Айсултана, наркомания – это болезнь как представителей золотой молодежи, так и людей с низким достатком и неопределенными социальными перспективами. "Я считаю своим долгом говорить об этом открыто и громко, ради спасения судеб и жизней. Рад, что соцсети дают такую возможность", – поделился своими мыслями молодой человек.

Айсултан Назарбаев – младший сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги. У молодого человека есть старший брат Нурали Алиев, а также сестра – Венера Назарбаева.

