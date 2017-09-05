Избивший журналиста НТВ дебошир раскрыл гонорары "Пусть говорят"
32-летний фанат ЦСКА Александр Орлов признался в эфире телеканала "Царьград" в том, что почувствовал себя настоящей звездой благодаря вниманию журналистов. По словам мужчины, с ним постоянно хотят сфотографироваться незнакомые люди.
"Ко мне сейчас подходят постоянно, просят сделать селфи. Начиная от узбеков, которые работают в магазинах, и заканчивая операми с Петровки. Никому не отказываю, мне не жалко", – говорит Орлов.
Также Орлов рассказал, что он – желанный гость на телевидении. В частности, его звали провести передачу с молодежью на Life.ru, а Первый канал приглашал его на шоу "Пусть говорят", предложив полмиллиона рублей. "Сначала предлагали 100 тысяч, но я ответил, что я не Шурыгина. Потом предложили 500 тысяч, и я задумался", – рассказал Орлов.
Напомним, инцидент, после которого прославился фанат ЦСКА, произошел 2 августа в Парке Горького. Репортер телеканала НТВ Никита Развожаев делал сюжет о праздновании дня ВДВ. Когда журналист стоял перед камерой на фоне фонтана, к нему подошел пьяный Орлов и стал нецензурно выражаться, грозя захватить Украину.
Репортер попросил дебошира помолчать, после чего получил кулаком по лицу. В конце августа суд назначил Орлову полгода исправительных работ за избиение Развожаева.
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