Избивший журналиста НТВ дебошир раскрыл гонорары "Пусть говорят"

Александр Орлов, прославившийся на всю страну после избиения репортера НТВ, рассказал о том, как изменилась его жизнь. По словам бородатого дебошира, теперь с ним постоянно хотят сделать селфи и зовут на телевидение.

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