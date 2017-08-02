Напавший на журналиста дебошир оказался православным фанатом

Стала известна личность пьяного мужчины, напавшего 2 августа на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфире из столичного парка Горького, где шло празднование Дня ВДВ. Хулиганом оказался 32-летний Александр Орлов.

"ВКонтакте" он ведет страницу под псевдонимом "Колобок Ярославкин". Судя по фото и записям в соцсети, мужчина падок до алкоголя и любит подраться.

При этом, судя по всему, Орлов является весьма разносторонней личностью. Он православный активист, который чтит великих князей и последнего российского императора Николая II, передает Ura.ru.

На его страницах можно увидеть много портретов последнего царя и цитаты из сообщества "Сорок сороков". Это течение, поклоняющееся царской семье.

Кроме того, "Колобок Ярославкин" внимательно следит за событиями в Донбассе и поддерживает политику правительства России.

Также мужчина является активным футбольным фанатом. Он всегда в гуще событий, если проходят бои без правил или стычки болельщиков.

Однако удивительнее всего то, что в соцсети есть несколько фото, где "Колобок Ярославкин" стоит в церковной рясе. По всей видимости, когда-то он был священником.

Примечательно, что Александр Орлов успел отличиться еще в 2006 году. Тогда его задержали за продажу ртути за 2800 долларов, передает Telegram-канал Mash. Он нередко попадался за нарушение общественного порядка, драках и распитии алкоголя в неположенных местах.

Напомним, после инцидента с журналистом НТВ дебошира задержали и доставили в отдел полиции "Якиманка" для дачи объяснений. Прокуратура Москвы поручила начать проверку.