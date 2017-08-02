Избивший журналиста дебошир предложил "добазариться"
"Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию", – цитирует хулигана НТВ. "Давай добазаримся. Я не хотел", – заявил мужчина.
"Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все", – рассказал свое видение произошедшего Орлов. Напомним, 2 августа он в состоянии алкогольного опьянения ударил по лицу в прямом эфире журналиста Никиту Развожаева, когда вел репортваж с празднования Дня ВДВ в столичном парке Горького.
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