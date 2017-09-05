Россия оказалась в числе самых счастливых стран
На 14 позиции оказались США, следом за ними Великобритания. На 34 месте расположилась Саудовская Аравия, 49 – Россия. Турция и Китай получили 69 и 79 позицию в рейтинге соответственно. Замыкает список из 122 стран Индия. Многие ученые приписывают ей такое незавидное положение из-за перенаселенности и нищеты.
Интересно сравнить эти данные с прошлогодними исследованиями "индекса счастья" у жителей Земли. В прошлом году лидировала Дания, следом за ней располагалась Швейцария, а вот Исландия показывает стабильность – уже второй год подряд получает бронзу. Чемпион этого года в прошлом не вошел в тройку лидеров, остановившись на одной ступеньке ниже. Норвегия была четвертой.
World's happiest nations, 2017.— The Spectator Index (@spectatorindex) 4 сентября 2017 г.
1. Norway
2. Denmark
3. Iceland
14. US
19. UK
34. Saudi
49. Russia
69. Turkey
79. China
122. India
(WHR)
США сдали позиции на одну строчку – в прошлом году они были 13, а вот англичане стали намного счастливее по сравнению с прошлым годом – они были на 23 месте, а в этом поднялись до 15. Саудовская Аравия так же стабильна, как и Исландия, занимая туже строчку второй год подряд. Россия же ощутимо прибавила – в прошлогоднем исследовании мы находились на 56 месте, в этом оказались на 49.
Напомним, в конце апреля 85% Россиян считали себя счастливыми. Это показал опрос ВЦИОМ. Показатель считается рекордным для нашей страны. Наиболее счастливы респонденты в возрасте 18-24 лет и люди с высокими, по их оценкам, доходами . Среди опрошенных старше 60 лет этот показатель составил 82 процента. 63 процента лиц с недостаточным достатком также рассказали о счастливом настоящем.
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