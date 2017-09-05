Россия оказалась в числе самых счастливых стран

В исследовании, проведенном британским журналом The Spectator, ученые определили самые счастливые страны мира.На первом месте оказалась Норвегия, вторую и третью строчку заняли Дания и Исландия.

На 14 позиции оказались США, следом за ними Великобритания. На 34 месте расположилась Саудовская Аравия, 49 – Россия. Турция и Китай получили 69 и 79 позицию в рейтинге соответственно. Замыкает список из 122 стран Индия. Многие ученые приписывают ей такое незавидное положение из-за перенаселенности и нищеты.

Интересно сравнить эти данные с прошлогодними исследованиями "индекса счастья" у жителей Земли. В прошлом году лидировала Дания, следом за ней располагалась Швейцария, а вот Исландия показывает стабильность – уже второй год подряд получает бронзу. Чемпион этого года в прошлом не вошел в тройку лидеров, остановившись на одной ступеньке ниже. Норвегия была четвертой.

World's happiest nations, 2017.



1. Norway

2. Denmark

3. Iceland



14. US

19. UK

34. Saudi

49. Russia

69. Turkey

79. China

122. India



(WHR) — The Spectator Index (@spectatorindex) 4 сентября 2017 г.

США сдали позиции на одну строчку – в прошлом году они были 13, а вот англичане стали намного счастливее по сравнению с прошлым годом – они были на 23 месте, а в этом поднялись до 15. Саудовская Аравия так же стабильна, как и Исландия, занимая туже строчку второй год подряд. Россия же ощутимо прибавила – в прошлогоднем исследовании мы находились на 56 месте, в этом оказались на 49.

Напомним, в конце апреля 85% Россиян считали себя счастливыми. Это показал опрос ВЦИОМ. Показатель считается рекордным для нашей страны. Наиболее счастливы респонденты в возрасте 18-24 лет и люди с высокими, по их оценкам, доходами . Среди опрошенных старше 60 лет этот показатель составил 82 процента. 63 процента лиц с недостаточным достатком также рассказали о счастливом настоящем.