Названы главные мировые неудачники

В США составлен и обнародован список 50 "наименее могущественных людей" в мире. В антирейтинг были включены люди, "которые недавно испытали резкую потерю статуса".

Первое место в антитопе досталось бывшему директору Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи. Он был уволен спустя лишь десять дней после назначения на должность.

На второй строчке губернатор штата Нью-Джерси Кристофер Кристи, передает портал 24/7 Wall St. Замыкает же тройку "лидеров" экс-директор ФБР Джеймс Коми, который был лишен должности решением президента США Дональда Трампа в мае этого года.

На четвертом месте оказался бывший исполнительный директор Ford Motor Company Марк Филдс. Этому высокопоставленному руководителю тоже указали на дверь в этом году.

На пятой позиции в антирейтинге профессиональный игрок в гольф Тайгер Вудс. Американский спортсмен, 14-кратный победитель турниров "Мэйджор" в мае 2017 года был задержан полицией в невменяемом состоянии из-за чрезмерного употребления лекарств. После лечения в специальной клинике, он решил открыть собственный реабилитационный центр. "Чтобы идентифицировать 50 наименее влиятельных людей, 24/7 Wall St. собрала список многих известных людей по всему миру, которые недавно испытали резкую потерю статуса. Из этих людей мы выбрали тех, кто упал дальше всех с наибольшей высоты", – сообщают авторы исследования.