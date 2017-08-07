Матери погибшей Бережной угрожают расправой
"Передали, что Елена Бережная следующая по ее приезду в Киев", – написал на своей странице Facebook один из самых активных волонтеров украинского движения "Миротворец", известный в соцсети под именем Мирослав Олешко.
Публикация вызвала дикий восторг у соратников Олешко. Пользователи сети ринулись оставлять циничные комментарии, в которых угрожают Елене Бережной и радуются смерти ее дочери. Кроме того, симпатизирующие "Миротворцу" украинцы открыто поддерживают версию о том, что ДТП, в котором погибла Ирина, якобы было подстроено некими "проукраинскими" силами.
При этом странно себя ведет и администрация Facebook. Соцсеть не удаляет угрозы волонтеров украинского "Миротворца" и не позволяет другим пользователям блокировать их. При попытке пожаловаться на сторонников движения в администрацию социальной сети, правила которой запрещают подобное поведение, Facebook демонстрирует страницу ошибки.
Напомним, Ирина Бережная разбилась в ДТП 5 августа. Экс-депутат Верховной рады Украины погибли из-за того, что водитель автомобиля, на котором она передвигалась по побережью Адриатического моря, уснул за рулем, из-за чего машина выехала с дороги.
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