Матери погибшей Бережной угрожают расправой

Елене Бережной, матери погибшей в ДТП депутата Верховной рады Украины Ирины Бережной, угрожают убийством. Призывы расправиться с женщиной появились в социальных сетях.

"Передали, что Елена Бережная следующая по ее приезду в Киев", – написал на своей странице Facebook один из самых активных волонтеров украинского движения "Миротворец", известный в соцсети под именем Мирослав Олешко.

Публикация вызвала дикий восторг у соратников Олешко. Пользователи сети ринулись оставлять циничные комментарии, в которых угрожают Елене Бережной и радуются смерти ее дочери. Кроме того, симпатизирующие "Миротворцу" украинцы открыто поддерживают версию о том, что ДТП, в котором погибла Ирина, якобы было подстроено некими "проукраинскими" силами.

При этом странно себя ведет и администрация Facebook. Соцсеть не удаляет угрозы волонтеров украинского "Миротворца" и не позволяет другим пользователям блокировать их. При попытке пожаловаться на сторонников движения в администрацию социальной сети, правила которой запрещают подобное поведение, Facebook демонстрирует страницу ошибки.

Напомним, Ирина Бережная разбилась в ДТП 5 августа. Экс-депутат Верховной рады Украины погибли из-за того, что водитель автомобиля, на котором она передвигалась по побережью Адриатического моря, уснул за рулем, из-за чего машина выехала с дороги.