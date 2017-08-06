Золотой медалист стал маньяком-"чистильщиком"

Казань в 1979 году потрясла волна жестоких убийств. Жертвам проламывали головы чем-то тяжелым, забирали деньги и ценности. Только за год было зарегистрировано более четырех десятков нападений. Никто и не предполагал, что у кровавых преступлений – политическая подоплека.

Экзаменационную комиссию МГИМО хрупкий юноша не впечатлил. Хотя молодой человек отслужил в армии (что давало ему некоторые привилегии), неплохо знал английский – но баллы получил средние и по конкурсу не прошел. Если бы экзаменаторы только знали, к чему подтолкнет абитуриента проваленная попытка поступления в один из престижнейших вузов СССР.

Владимир Пустовит рос в нормальной советской семье. Окончил школу с медалью, добровольно пошел служить в армию, вступил в ряды КПСС – а в свободное время изучал английский. Но провал на вступительных экзаменах что-то сдвинул в психике юноши. Линия партии на построение коммунизма уже не казалась ему единственно верной. Владимира стали посещать мысли о государственном перевороте, распаде страны, смене партийного руководства.

Его идеалом стали "Красные бригады". Представители зародившегося во второй половине ХХ века в среде недоучившихся итальянских студентов движения отличались особой жестокостью. За социальную справедливость они боролись методом террора и насилия.

Пустовит решил, что советское общество нуждается в "чистке". Он был убежден, что людям нужен не социализм, а неофашизм. И вскоре нашел последователей своего учения. Банду, недолго думая, назвали "Красной бригадой".

Владимир сравнивал себя то с Наполеоном, то с Гитлером. Объясняя "соратникам", что для достижения цели все средства хороши, ссылался и на литературного героя Родиона Раскольникова – утверждая, что добытые даже преступным путем деньги необходимы для военных преобразований и государственного переворота.

Казанская милиция летом 1979 года буквально "стояла на ушах". Нападения следуют одно за другим. Неизвестный выслеживал жертв в скверах на берегу озера, во дворах. Разбивал им головы, отбирал все ценное и оставлял истекать кровью. Единственное, что могли установить эксперты – удары наносились чем-то похожим на молоток или кувалду, а убийца обладает недюжинной физической силой.

Прорыв в ходе расследования наметился только летом 1980 года. Началось все с события, казалось бы, никак с убийствами не связанного. В отделение внутренних дел попала потертая школьная тетрадь. Вчитавшись, следователи схватились за голову. Это была самая настоящая бомба: манифест революционной антисоветской организации, избравшей в качестве символа серп и молот, помещенные на свастике.

В манифесте подробно описывалась тактика подрывной деятельности, вплоть до полного свержения советской власти. Призывы к борьбе и насилию соседствовали с обвинениями Кремля в антинародной деятельности. Упоминались и кумиры – Троцкий, Муссолини и Гитлер. Идеальный строй описывался как "левый фашизм" – сплочение нации и порядок, основанные на социальной справедливости. Тетрадь передали в КГБ.

"Первое, что необходимо моей организации – захватить власть. Без власти невозможно ничего изменить в существующей системе. И если в существующем обществе все делают деньги. то надо добыть эти деньги. Для достижения цели все средства хороши: подкуп, шантаж, убийства, военный террор, агитация и пропаганда в массах идей "Красных бригад", внедрение людей в госаппарат", – писал в своем дневнике Пустовит.

Эксперты подтвердили: автор опуса – опасная личность. Он явно одержим психопатической манией величия и готов разрешать вопросы одним-единственным путем – с помощью насилия. Началась массовая проверка сотрудников и учащихся школы №127, откуда и появилась фашистская тетрадь. В классе, где она была найдена, опрашивались ученики.

А убийства тем временем продолжались. В районе лесного массива "Лебяжье", где традиционно отдыхали казанцы, произошло несколько преступлений. Сначала в одном из пяти озер – Глубоком – нашли изломанное и разбитое женское тело. Буквально через день в кустах у другого озера обнаружили еле живого мужчину с поврежденным позвоночником. Оба случая — явно дело рук громилы с молотком, которого безуспешно искала милиция. Он же совсем недавно, 1 августа, убил молодого паренька, приехавшего в Казань погостить к родственникам.

Развязка наступила неожиданно даже для следователей. В районе Дворца культуры имени Кирова милицейский патруль задержал перепуганного молодого человека с черным дипломатом в руках. Его друзья не пожелали общаться с милицией и убежали. Молодой человек нервно пытался объяснить, что он не виноват, он этого не делал. Милиционеры раскрыли дипломат. В нем лежала железная булава, перепачканная кровью. В другом отделении – тетрадь с изображенной на ней свастикой.

Подозреваемый – водитель Камалов – на допросе едва мог говорить. Когда речь зашла о найденном у него орудии убийства и следователь припугнул трусоватого парня расстрелом, он сдал своего товарища Виктора Осипова – именно тот, по словам Камалова, совершал нападения на горожан. Всего два дня потребовалось милиционерам, чтобы получить все необходимые показания, проверить личность Осипова и арестовать его.

Однако и Осипов отказался брать на себя полную ответственность за содеянное. По его словам, идейным лидером организации, состоящей из четырех человек, был 20-летний Владимир Пустовит. Он подстрекал товарищей к совершению преступлений, настаивая на непременном участии в ограблениях всех членов организации. Они называли себя "Красной бригадой".

Пустовита допрашивали три дня. Следователи были удивлены: под неказистой внешностью скрывался мощный внутренний стержень. Парень молчал и отказывался от всех вменяемых ему преступлений. Однако следствию все же удалось найти слабое место "героя-революционера" – тщеславие. Стоило допрашивающим усомниться в авторстве попавшего к ним в руки "манифеста", как последовало чистосердечное признание.

Как выяснилось, тетрадь случайно забыл в парте младший брат Владимира – он взял "манифест" в школу похвастаться перед друзьями. Также следователи узнали: за бандой – 42 нападения, из которых 20 закончились смертью жертв, еще 16 человек получили тяжкие увечья. И это только за один год.

Приговор членам "Красной бригады" вынесли17 августа 1981 года. Двоим из них дали по 9 лет. Пустовит и Осипов за совершенные убийства были приговорены к расстрелу.