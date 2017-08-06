Золотой медалист стал маньяком-"чистильщиком"

Убийство на Рублевском шоссе Уход Малахова с Первого канала Интервью Главные события Москвы Эксклюзив

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Воскресенье 6 августа
Лента новостей
10:05
Вооруженный мужчина пытался прорваться к Эйфелевой башне
17:55
В Москве построят северный дублер Кутузовского проспекта
17:52
Саратовским долгостроем займутся в федеральном центре
17:11
Как жила погибшая в аварии Бережная
16:57
В Милане похитили и выставили на аукцион 20-летнюю модель
16:09
В Саратове задерживают недобросовестных застройщиков
16:06
Дело об убийстве главы океанариума на Рублевке зашло в тупик
15:48
Охлобыстин обрушился с критикой на "Матильду"
15:35
Бывший депутат Рады Бережная разбилась в ДТП
15:21
53-летняя жена Крутого развлеклась в Монте Карло
15:02
Сергея Зверева закидали навозом
14:44
В Сочи отдыхающих на пляже затопило нечистотами (видео)
14:32
Киллер расстрелял главу "Океанариума" на Рублевском шоссе
14:07
Путин покорил мир подводной охотой
13:59
"Большое кольцо" метро готово к старту
13:56
76-летняя Людмила Чурсина о новой любви
13:30
Солнцев защитил пухлую Лолиту от нападок Миро
13:01
Самый высокий небоскреб в Европе достроят до конца года
12:55
Рудковская показала горячего лысого друга
12:40
В Москве аэроэкспресс сбил мужчину
12:36
Футболисты устроили массовую драку во время матча (видео)
12:14
Бондарчук сломал нос жене
11:50
Джигурда прошелся по скандалу с Малаховым
11:18
В Турции разбился пассажирский автобус (видео)
10:58
Звезда "Дома-2" сыграла шикарную свадьбу
10:44
В Москве случился сбой в системе оплаты парковки
10:36
Шепелев отказывается навещать могилу близкого человека
10:18
Киркоров раскрыл детали серьезного разговора с Малаховым
09:59
Загадки смерти Мэрилин Монро
21:55
Газманов читает о себе много грязи
21:50
Располневшая любовница Тарасова налегает на фастфуд
21:48
Звезда "Секса в большом городе" собирается возглавить Нью-Йорк
21:29
Бузова разоткровенничалась о звонках бывшему мужу
21:09
Названа причина аварии на шахте в Якутии
20:57
Обманутые дольщики надеются на Володина
20:57
Подробности трагической гибели знаменитого экстремала
20:40
Российские спортсменки с самыми горячими фигурами
20:23
Шаляпин публично выяснил отношения с Копенкиной
20:14
Итальянская теннисистка лишилась всех своих трофеев
20:09
В Москве собралась 20-километровая пробка
20:02
Росгвардия взяла штурмом офис риелторов
19:59
Панина и Джигурду рассматривают как замену Малахову
19:47
Плавучий остров нарушил движение судов под Вологдой
19:32
Мужчина прыгнул в Москву-реку за ключами
19:29
Названа смертельная опасность антибиотиков
19:13
Лена Миро взялась за пышную грудь Анны Семенович
19:07
Житель Калининграда убил приятеля бутылкой
18:43
Самбурская резвится с резиновой куклой для взрослых
18:38
Список пропавших при затоплении рудника шахтеров
18:31
В Швейцарии разбился самолет с детьми
18:26
Мстительный Порошенко уничтожил Саакашвили
18:22
Стюардесса раскрыла секреты секса в самолете
17:50
Комбинаты питания обеспечивают детей вкусной и здоровой пищей
17:24
В Саратове пойманы ушлые мошенники-"лизуны" (видео)
17:24
Похабная Бузова в трусах потеряла последний стыд
17:03
Мужчину придавило плитой на кладбище в Москве
17:03
В Китае притесняют туристов из России
17:02
Российский спортсмен обманул пони (видео)
17:01
Володин подставил дольщикам плечо
16:49
На теле Кафельниковой нашли синяки от уколов
16:40
Боню поздравляют с помолвкой
16:36
Фанаты "Игры престолов" получили неожиданный подарок
16:22
США признались в убийстве сотен мирных жителей
16:17
Проклова и Кикабидзе поразили свадьбой в Ереване
16:13
Проблемные дети знаменитостей
16:10
На юго-востоке Москвы похитили человека
15:49
Володин осмотрел стройплощадку балашовского драмтеатра
15:45
Путин отказался тренировать сборную России по футболу
15:45
Двухлетний ребенок погиб после падения с четвертого этажа
15:37
Известный экстремал из России разбился в Швейцарии
15:36
Обманутые дольщики ждут помощи Вячеслава Володина
15:22
Звезды шокированы скандалом с Андреем Малаховым
15:18
"Бурановскую бабушку" пришибло колонкой (видео)
15:12
Клара Новикова назвала Ирину Мирошниченко дворняжкой
15:03
Зачем трусливый Киев душит российское ТВ
14:51
В Москве создадут археологический музей под открытым небом
14:40
Как Собчак пролезла на "Фабрику звезд"
14:23
Настойчивый Путин два часа гонял щуку под водой
13:57
Последний муж Бондарчук винит себя в смерти актрисы
13:48
Борисов провалил пробы на роль ведущего "Пусть говорят"
13:47
В Москве бизнес-леди застрелили из пистолета генерала
13:43
Отпуск как экстрим
13:41
Спикер Госдумы осмотрел крупнейший в Тамбовской области спортивный комплекс
13:37
В Москве хотят ввести фиксированные тарифы для такси
13:27
Чадов рассмеялся у гроба с Кисловым
13:19
"Зенит-Арену" утопили во лжи
13:06
Психосоматика и методы избавления от проблем
13:00
В Якутии горняки попали в ловушку после потопа на шахте
12:54
Кот и пес сдали приставам хозяина-алиментщика
12:42
Над Москвой взойдет кровавая луна
12:38
Володин посетил строящийся перинатальный центр
12:37
Катя Жужа из "Дома-2" вернулась к Олегу Майами
12:26
Пять наводящих ужас туристических мест
12:22
Европа дала пощечину наглому Вашингтону
12:13
В Шереметьево лайнер готовится к экстренной посадке
11:32
Пекин жестко высказался об антироссийских санкциях Вашингтона
11:21
Сексуальный смысл сказок Ганса Христиана Андерсена
11:12
Кафельникова сообщила о смерти
10:40
Путин обсудил с бурятским старцем кандидатуру будущего президента
10:39
Сергей Жуков на грани срыва попросил помощи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панина и Джигурду рассматривают как замену Малахову
Шепелев отказывается навещать могилу близкого человека
Проклова и Кикабидзе поразили свадьбой в Ереване
Киркоров приехал на серьезный разговор к Малахову
Бондарчук сломал нос жене
Рыбак Путин поразил Бородину
Общество

Золотой медалист стал маньяком-"чистильщиком"

Фото: Dni.Ru
Казань в 1979 году потрясла волна жестоких убийств. Жертвам проламывали головы чем-то тяжелым, забирали деньги и ценности. Только за год было зарегистрировано более четырех десятков нападений. Никто и не предполагал, что у кровавых преступлений – политическая подоплека.
прочитано 169 раз

Экзаменационную комиссию МГИМО хрупкий юноша не впечатлил. Хотя молодой человек отслужил в армии (что давало ему некоторые привилегии), неплохо знал английский – но баллы получил средние и по конкурсу не прошел. Если бы экзаменаторы только знали, к чему подтолкнет абитуриента проваленная попытка поступления в один из престижнейших вузов СССР.

ПО ТЕМЕ

Чем члены "банды ГТА" занимались перед смертью

Владимир Пустовит рос в нормальной советской семье. Окончил школу с медалью, добровольно пошел служить в армию, вступил в ряды КПСС – а в свободное время изучал английский. Но провал на вступительных экзаменах что-то сдвинул в психике юноши. Линия партии на построение коммунизма уже не казалась ему единственно верной. Владимира стали посещать мысли о государственном перевороте, распаде страны, смене партийного руководства.

Его идеалом стали "Красные бригады". Представители зародившегося во второй половине ХХ века в среде недоучившихся итальянских студентов движения отличались особой жестокостью. За социальную справедливость они боролись методом террора и насилия.

Пустовит решил, что советское общество нуждается в "чистке". Он был убежден, что людям нужен не социализм, а неофашизм. И вскоре нашел последователей своего учения. Банду, недолго думая, назвали "Красной бригадой".

Владимир Пустовит. Фото: кадр youtube.com

Владимир сравнивал себя то с Наполеоном, то с Гитлером. Объясняя "соратникам", что для достижения цели все средства хороши, ссылался и на литературного героя Родиона Раскольникова – утверждая, что добытые даже преступным путем деньги необходимы для военных преобразований и государственного переворота.

Казанская милиция летом 1979 года буквально "стояла на ушах". Нападения следуют одно за другим. Неизвестный выслеживал жертв в скверах на берегу озера, во дворах. Разбивал им головы, отбирал все ценное и оставлял истекать кровью. Единственное, что могли установить эксперты – удары наносились чем-то похожим на молоток или кувалду, а убийца обладает недюжинной физической силой.

Прорыв в ходе расследования наметился только летом 1980 года. Началось все с события, казалось бы, никак с убийствами не связанного. В отделение внутренних дел попала потертая школьная тетрадь. Вчитавшись, следователи схватились за голову. Это была самая настоящая бомба: манифест революционной антисоветской организации, избравшей в качестве символа серп и молот, помещенные на свастике.

В манифесте подробно описывалась тактика подрывной деятельности, вплоть до полного свержения советской власти. Призывы к борьбе и насилию соседствовали с обвинениями Кремля в антинародной деятельности. Упоминались и кумиры – Троцкий, Муссолини и Гитлер. Идеальный строй описывался как "левый фашизм" – сплочение нации и порядок, основанные на социальной справедливости. Тетрадь передали в КГБ.

Владимир Пустовит. Фото: кадр youtube.com

"Первое, что необходимо моей организации – захватить власть. Без власти невозможно ничего изменить в существующей системе. И если в существующем обществе все делают деньги. то надо добыть эти деньги. Для достижения цели все средства хороши: подкуп, шантаж, убийства, военный террор, агитация и пропаганда в массах идей "Красных бригад", внедрение людей в госаппарат", – писал в своем дневнике Пустовит.

Эксперты подтвердили: автор опуса – опасная личность. Он явно одержим психопатической манией величия и готов разрешать вопросы одним-единственным путем – с помощью насилия. Началась массовая проверка сотрудников и учащихся школы №127, откуда и появилась фашистская тетрадь. В классе, где она была найдена, опрашивались ученики.

А убийства тем временем продолжались. В районе лесного массива "Лебяжье", где традиционно отдыхали казанцы, произошло несколько преступлений. Сначала в одном из пяти озер – Глубоком – нашли изломанное и разбитое женское тело. Буквально через день в кустах у другого озера обнаружили еле живого мужчину с поврежденным позвоночником. Оба случая — явно дело рук громилы с молотком, которого безуспешно искала милиция. Он же совсем недавно, 1 августа, убил молодого паренька, приехавшего в Казань погостить к родственникам.

Развязка наступила неожиданно даже для следователей. В районе Дворца культуры имени Кирова милицейский патруль задержал перепуганного молодого человека с черным дипломатом в руках. Его друзья не пожелали общаться с милицией и убежали. Молодой человек нервно пытался объяснить, что он не виноват, он этого не делал. Милиционеры раскрыли дипломат. В нем лежала железная булава, перепачканная кровью. В другом отделении – тетрадь с изображенной на ней свастикой.

Фото: Логвинов Евгений/Фотохроника ТАСС

Подозреваемый – водитель Камалов – на допросе едва мог говорить. Когда речь зашла о найденном у него орудии убийства и следователь припугнул трусоватого парня расстрелом, он сдал своего товарища Виктора Осипова – именно тот, по словам Камалова, совершал нападения на горожан. Всего два дня потребовалось милиционерам, чтобы получить все необходимые показания, проверить личность Осипова и арестовать его.

Однако и Осипов отказался брать на себя полную ответственность за содеянное. По его словам, идейным лидером организации, состоящей из четырех человек, был 20-летний Владимир Пустовит. Он подстрекал товарищей к совершению преступлений, настаивая на непременном участии в ограблениях всех членов организации. Они называли себя "Красной бригадой".

Пустовита допрашивали три дня. Следователи были удивлены: под неказистой внешностью скрывался мощный внутренний стержень. Парень молчал и отказывался от всех вменяемых ему преступлений. Однако следствию все же удалось найти слабое место "героя-революционера" – тщеславие. Стоило допрашивающим усомниться в авторстве попавшего к ним в руки "манифеста", как последовало чистосердечное признание.

Фото: Фотохроника ТАСС

Как выяснилось, тетрадь случайно забыл в парте младший брат Владимира – он взял "манифест" в школу похвастаться перед друзьями. Также следователи узнали: за бандой – 42 нападения, из которых 20 закончились смертью жертв, еще 16 человек получили тяжкие увечья. И это только за один год.

Приговор членам "Красной бригады" вынесли17 августа 1981 года. Двоим из них дали по 9 лет. Пустовит и Осипов за совершенные убийства были приговорены к расстрелу. 

Автор: Андрей Евлампиев6 августа 2017, 10:00

комментарии

Политика

Мстительный Порошенко уничтожил Саакашвили
Зачем трусливый Киев душит российское ТВ
Пекин жестко высказался об антироссийских санкциях Вашингтона
Путин обсудил с бурятским старцем кандидатуру будущего президента

Шоу-бизнес

Любовь Успенская начала борьбу с раком
Рыбак Путин поразил Бородину
Сергея Зверева закидали навозом
76-летняя Людмила Чурсина о новой любви

Проишествия

Жуткие подробности расстрела директора океанариума на Рублевке
В Милане похитили и выставили на аукцион 20-летнюю модель
Подробности трагической гибели знаменитого экстремала
В Москве бизнес-леди застрелили из пистолета генерала

Lifestyle

Охлобыстин обрушился с критикой на "Матильду"
Загадки смерти Мэрилин Монро
Фанаты "Игры престолов" получили неожиданный подарок
Чадов рассмеялся у гроба с Кисловым
Шоу-бизнес

Киркоров раскрыл детали серьезного разговора с Малаховым

Звезды обсудили главную новость последних недель
Шоу-бизнес

Джигурда прошелся по скандалу с Малаховым

Известного актера не возьмут в ведущие "Пусть говорят"
Шоу-бизнес

Солнцев защитил пухлую Лолиту от нападок Миро

Лучше иметь лишний вес, чем быть злым, уверен шоумен
Шоу-бизнес

76-летняя Людмила Чурсина о новой любви

Актриса выбрала осознанное одиночество

Гороскоп

Совет на выходные
Что ждет россиян в августе
Андрей Малахов возглавит телеканал
Любовный гороскоп на август

Фоторепортажи

Как жила погибшая в аварии Бережная
53-летняя жена Крутого развлеклась в Монте Карло
Путин покорил мир подводной охотой
Российские спортсменки с самыми горячими фигурами

Спорт

Футболисты устроили массовую драку во время матча (видео)
Путин отказался тренировать сборную России по футболу
Российский спортсмен обманул пони (видео)
Как из предателя Родченкова на Западе делают героя

Регионы

В Сочи отдыхающих на пляже затопило нечистотами (видео)
Настойчивый Путин два часа гонял щуку под водой
"Бурановскую бабушку" пришибло колонкой (видео)
Кот и пес сдали приставам хозяина-алиментщика
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru