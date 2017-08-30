Когда исчезнет Каспийское море

Ученые провели исследование состояния Каспийского моря, и пришли к неутешительным выводам. По их прогнозам, при существующих темпах глобального потепления российская часть акватории может исчезнуть уже в ближайшие десятилетия.

Российские и французские ученые пришли к выводу, что Каспийское море может исчезнуть уже через 75 лет, сообщается в журнале Geophysical Research Letters. Эксперты проанализировали уровень воды в акватории и пришли к выводу, что в период с 1996 по 2015 годы он ежегодно снижался на семь сантиметров.

Всего за это время море "осушилось" на 1,4 метра. Это на метр выше исторического минимума, который был зафиксирован в конце 70-х годов. Ученые считают, что этот показатель со временем будет только ухудшаться. Причем, сильнее всего пострадает северная часть моря, которая находится на территории России и Казахстана.

По мнению специалистов, основная причина обмеления моря – это глобальное потепление. Так, за последние 30 лет температура воды поверхностного слоя атмосферы повысилась на один градус.

Ранее некоторые эксперты заявили об угрозе исчезновения озера Байкал. Причиной этого может строительство гидроэлектростанции на реке Селенга в Монголии.

По прогнозам ряда специалистов, уже в процессе строительства изменятся качество воды и ее температура, а также начнут выделяться дополнительные парниковые газы. ГЭС негативно повлияет на миграцию животных и рыб, а также приведет к повышению сейсмической и эпидемиологической опасности в регионе.