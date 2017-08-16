В Каспийском море по тревоге подняли боевые корабли

Каспийская флотилия в среду, 16 августа, была поднята по тревоге. Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, в рамках проведения командно-штабной тренировки корабельные соединения и воинские части выполняют мероприятия по проверке боевой готовности, пишет "Газета.ru".

В учениях задействованы около 1,5 тысячи военнослужащих, более 20 кораблей и судов обеспечения, а также порядка 200 единиц техники. Береговые воинские части Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Республике Дагестан, уже приступили к выполнению учебно-боевых задач.