Голые стюардессы прикрылись пилотками

Житель Алма-Аты заметил в Сети и разместил в своем Facebook провокационную рекламу казахстанского сервиса Chokotravel. В ролике снялись голые стюардессы.

То, что девушки абсолютно обнажены, становится понятно не сразу. Однако вскоре становится видно, как они прикрывают интимное место форменными пилотками.

Смелый ролик бурно обсуждают пользователи Сети. Некоторые выступили против такой откровенной рекламы, назвав ее "пошлятиной", подобной рекламе "публичного дома". Авторами таких комментариев преимущественно являются женщины. Мужская же часть комментаторов о видео более лояльного мнения.