Голые стюардессы прикрылись пилотками
То, что девушки абсолютно обнажены, становится понятно не сразу. Однако вскоре становится видно, как они прикрывают интимное место форменными пилотками.
Смелый ролик бурно обсуждают пользователи Сети. Некоторые выступили против такой откровенной рекламы, назвав ее "пошлятиной", подобной рекламе "публичного дома". Авторами таких комментариев преимущественно являются женщины. Мужская же часть комментаторов о видео более лояльного мнения.
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