Чем члены "банды ГТА" занимались перед смертью

За три года обвиняемые в серии зверских убийств автомобилистов на подмосковных трассах участники "банды ГТА" успели побывать практически во всех столичных СИЗО, где их хорошо запомнили сокамерники. Выяснилось, что каждый них имел по три "полосы", означающих склонность к побегу, к нападению и к суициду.

За несколько часов до перестрелки в Мособлсуде, которая произошла днем 1 августа, на процесс о "банде ГТА" из СИЗО Зеленограда привезли девятерых преступников. Позже пятеро из них напали на двух конвоиров в лифте.

В итоге были ликвидированы трое злоумышленников – Холик Субханов, Абдумуким Мамадчонов и Мирзомавлон Мирзошарипов, тяжело ранены двое – Хазратхон Додохонов и Фазлитдин Хасанов. Не принимали участия в нападении Умар Хасанов, Зафарджон Гулямов, Анвар Улугмурадов, Шерозджон Кодиров.

Незадолго до смерти Субханов заявил, что "гнить за решеткой" не хочет и не будет, сообщает "Московский комсомолец". Бывшие сокамерники расстрелянных автоманьяков рассказали о жизни бок о бок с участниками "банды ГТА". Вспомнили о том, какими были головорезы, и сотрудники изоляторов.

"Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов сначала попали в СИЗО № 7. Вели себя они в первое время дерзко", – говорит сотрудник СИЗО. "Их поместили в соответствии с законом в разные камеры на спецблок. И ни одного из них не приняли сокамерники, требовали их убрать, прессовали", – отмечает он.

"Субханов давал понять, что вообще деньги убитых они брали исключительно на существование и что для них чуть ли не оскорбительно, когда их причисляют к обыкновенным грабителям", – рассказывает бывший сокамерник Субханова Андрей. Известно, что преступник постоянно повторял слово "тренировка", когда речь заходила об их нападении на автомобилистов.

Примечательно, что следствие тоже пришли к выводу, что часть преступлений были совершены не с целью грабежа, а для испытания бойцов, направляемых бандой в Сирию, Пакистан и Афганистан.

Все участники "банды ГТА" имели по три "полосы", некоторые хотели от них избавиться – например, Анвар Улугмурадов. "Он очень хотел избавиться от "полос", уверял, что совершенно не намерен нападать ни на кого и бежать. Просил, чтобы его сняли с профилактических учетов", – говорит экс-член Общественной наблюдательной комиссии Анна Каретникова.

Публикация от Сергей Никитин (@_nickser_) Авг 1 2017 в 5:01 PDT

В настоящее время за оставшимся в живых бандитами следят 24 часа в сутки с учетом происшествия в Мособлсуде. Некоторые помещены в одиночные камеры с видеонаблюдением.

Напомним, что "банду ГТА" подозревают в серии жестоких убийств на дорогах в Подмосковье в 2012-2014 годах. С помощью предварительно уложенной на проезжей части конструкции из шипов они прокалывали шины, после чего хладнокровно убивали водителей автомобилей и забирали их имущество.

