Чем члены "банды ГТА" занимались перед смертью
За несколько часов до перестрелки в Мособлсуде, которая произошла днем 1 августа, на процесс о "банде ГТА" из СИЗО Зеленограда привезли девятерых преступников. Позже пятеро из них напали на двух конвоиров в лифте.
В итоге были ликвидированы трое злоумышленников – Холик Субханов, Абдумуким Мамадчонов и Мирзомавлон Мирзошарипов, тяжело ранены двое – Хазратхон Додохонов и Фазлитдин Хасанов. Не принимали участия в нападении Умар Хасанов, Зафарджон Гулямов, Анвар Улугмурадов, Шерозджон Кодиров.
Незадолго до смерти Субханов заявил, что "гнить за решеткой" не хочет и не будет, сообщает "Московский комсомолец". Бывшие сокамерники расстрелянных автоманьяков рассказали о жизни бок о бок с участниками "банды ГТА". Вспомнили о том, какими были головорезы, и сотрудники изоляторов.
"Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов сначала попали в СИЗО № 7. Вели себя они в первое время дерзко", – говорит сотрудник СИЗО. "Их поместили в соответствии с законом в разные камеры на спецблок. И ни одного из них не приняли сокамерники, требовали их убрать, прессовали", – отмечает он.
"Субханов давал понять, что вообще деньги убитых они брали исключительно на существование и что для них чуть ли не оскорбительно, когда их причисляют к обыкновенным грабителям", – рассказывает бывший сокамерник Субханова Андрей. Известно, что преступник постоянно повторял слово "тренировка", когда речь заходила об их нападении на автомобилистов.
Примечательно, что следствие тоже пришли к выводу, что часть преступлений были совершены не с целью грабежа, а для испытания бойцов, направляемых бандой в Сирию, Пакистан и Афганистан.
Все участники "банды ГТА" имели по три "полосы", некоторые хотели от них избавиться – например, Анвар Улугмурадов. "Он очень хотел избавиться от "полос", уверял, что совершенно не намерен нападать ни на кого и бежать. Просил, чтобы его сняли с профилактических учетов", – говорит экс-член Общественной наблюдательной комиссии Анна Каретникова.
В настоящее время за оставшимся в живых бандитами следят 24 часа в сутки с учетом происшествия в Мособлсуде. Некоторые помещены в одиночные камеры с видеонаблюдением.
Напомним, что "банду ГТА" подозревают в серии жестоких убийств на дорогах в Подмосковье в 2012-2014 годах. С помощью предварительно уложенной на проезжей части конструкции из шипов они прокалывали шины, после чего хладнокровно убивали водителей автомобилей и забирали их имущество.
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