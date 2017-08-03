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Якубович помахал кулаками в самолете

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank Duenzl
Устроившись в салоне самолета американской бюджетной компании Southwest Airlines, один из пассажиров оригинально поприветствовал попутчиков. Позже выяснилось, что кулаками размахивал Якубович.
прочитано 1024 раза

Пассажиров лайнера растрогал милый жест одного из попутчиков. Двухлетний Гай Якубович прошелся по салону, помахивая поднятым кулачком.

Некоторые не упустили возможности по-боксерски поприветствовать малыша. Тот воспринял все с должной серьезностью, умилив окружающих. Выложенное в Instagram видео набирает очередную тысячу просмотров.

Публикация от Alya J (@mamaj1822)

Автор: Алексей Минин3 августа 2017, 12:28

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