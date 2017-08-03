Якубович помахал кулаками в самолете
Пассажиров лайнера растрогал милый жест одного из попутчиков. Двухлетний Гай Якубович прошелся по салону, помахивая поднятым кулачком.
Некоторые не упустили возможности по-боксерски поприветствовать малыша. Тот воспринял все с должной серьезностью, умилив окружающих. Выложенное в Instagram видео набирает очередную тысячу просмотров.
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