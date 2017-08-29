Приговоренная к смерти россиянка написала слезное обращение к матери

30 августа во Вьетнаме объявят приговор ростовчанке, задержанной вьетнамскими таможенниками за перевозку почти трех килограммов кокаина. 31-летней россиянке грозит смертная казнь.

Процесс пройдет во вьетнамском городе Хошимин. Адвокаты считают, что 31-летняя Мария Дапирка из Ростова-на-Дону стала жертвой нигерийской наркомафии. Однако суд может посчитать иначе и отправить россиянку на смерть.

"Дорогая мама, не переживай за меня. У меня все хорошо, я ко всему готова. Надеюсь, у тебя получится меня навестить. Уже четыре года тебя не видела. Я очень скучаю! Позаботься о своем здоровье", – написала Мария в письме своей маме.

Мария – не первая русская девушка, оказавшаяся в заключении по обвинению, связанному с наркотиками. Собственно, подобных дел известных множество и все они сбиты как под копирку. Доверчивая славянка, обаятельный смуглый мачо, романтические отношения, подготовка к свадьбе и в последний момент – как гром среди ясного неба наркотики.

Так, в сентябре 2000 года в Таиланде была задержана харьковчанка Виктория Мамонтова, которую уже в августе 2001 года приговорили к смертной казни за провоз двух килограммов героина. 28-летняя Вика отдыхала в Таиланде, где познакомилась с нигерийцем Майклом, который вызвался ей помочь с визой. Взамен отзывчивый парень попросил о небольшой услуге: отвезти ему в Джакарту рюкзак с медикаментами. Под двойным дном рюкзака оказались наркотики. Вика попала в тюрьму, потом ее приговорили к расстрелу, который заменили на пожизненный срок, потом смягчили пожизненное до всего 30 лет тюрьмы, но в итоге помиловали и в 2009 году харьковчанку отпустили. Сейчас она замужем в Голландии.

В мае 2015 года в Индонезии на 16 лет была осуждена Александра Магнаева, а в марте того же года Камбоджийский суд осудил на 28 лет Елизавету Максимову. Оба обвинения – перевозка наркотиков в особо крупных размерах.

Мария Дапирка оказалась за решеткой при обстоятельствах, практически идентичных тем, которые предшествовали и аресту харьковчанки Вики. В 2014 году Мария познакомилась в Тайланде (как и Вика) с обаятельным нигерийцем (снова нигериец) Ником. Вскоре Ник сделал Маше предложение и позвал в романтический вояж в Бразилию.

Парень купил билеты и подарил Маше чемодан, где под двойным дном сотрудники вьетнамской таможни обнаружили 2,7 килограмма кокаина. Последняя запись девушки в соцсетях – "Я на Пхукете!".

Общественный фонд Sezimtal установил личность афериста. Им оказался нигерийский наркоторговец Чиб Эзе. Характерно, что возглавляемая им наркогруппировка работала по отлаженной схеме. Поэтому высока вероятность, что за всеми аналогичными случаями, в том числе и упомянутых в этом материале, стоит обходительный Чиб Эзе и его преступная группа, не исключают в фонде.