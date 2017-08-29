В Москве в День города военные разгонят тучи

Столичные власти готовятся к разгону туч над Москвой в День города. На эти нужды выделены девять самолетов Военно-космических сил России. Также на дежурство в случае непогоды заступит Як-42 "Росгидромет" с метеолабораторией на борту.

Для расчистки неба будут применены пиропатроны с йодистым серебром, передает газета "Известия". Кроме того, для борьбы с ненастьем используют жидкий азот, порошкообразный реагент и гранулированную углекислоту, сообщает агентство городских новостей "Москва".