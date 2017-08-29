В Москве появился первый археологический кластер

В октябре на северо-западе столицы после реконструкции откроется ландшафтный парк "Митино", говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. На территории районного парка обустроят первый в городе археологический кластер. Главными достопримечательностями обещают стать древние курганы и городища. Инфраструктура будет дополнена исследовательскими лабораториями, выставочными залами и лекториями.