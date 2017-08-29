В кассах электричек появились редкие проездные

В кассы Центральной пригородной пассажирской компании поступила ограниченная серия проездных билетов, передает сетевое издание m24.ru. На карточке изображены старинный паровоз и современный электропоезд. Всего их было вышло 200 тысяч. Ранее Центральная пригородная пассажирская компания уже выпускала лимитированные коллекции. Например, летом 2017 года в продаже были проездные, оформленные к Кубку конфедераций по футболу.