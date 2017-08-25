Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы

В Сеуле вице-президента и фактического руководителя компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ена признали виновным во взяточничестве и растрате. Топ-менеджер приговорен к пяти годам лишения свободы, передает RT.

Суд установил, что глава компании Samsung давал взятки подруге бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, чтобы заручиться ее поддержкой. Прокурор просил приговорить топ-менеджера к 12 годам тюрьмы.