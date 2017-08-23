Скандал с Серебренниковым Резня на заводе ГАЗ Эксклюзив "Дом-2" Интервью

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Общество

Сестра Прохорова посулила за Серебренникова миллионы

Продолжение: Серебренникова отправили под домашний арест
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Во время заседания суда по делу режиссера Кирилла Серебренникова его защитник объявил, что готов предоставить любую сумму в качестве залога. Расходы взяла на себя сестра миллиардера Михаила Прохорова Ирина.

"Я прошу допустить в зал и опросить Ирину Прохорову, которая готова внести залог за Серебренникова в любой сумме, подчеркну – в любой", – цитирует адвоката РИА ФАН. Суд должен вынести решение о мере пресечения в отношении режиссера. Его подозревают в хищении 68 миллионов рублей.

Автор: Евгений Мышко23 августа 2017, 14:37

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