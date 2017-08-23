Сестра Прохорова посулила за Серебренникова миллионы

Во время заседания суда по делу режиссера Кирилла Серебренникова его защитник объявил, что готов предоставить любую сумму в качестве залога. Расходы взяла на себя сестра миллиардера Михаила Прохорова Ирина.

"Я прошу допустить в зал и опросить Ирину Прохорову, которая готова внести залог за Серебренникова в любой сумме, подчеркну – в любой", – цитирует адвоката РИА ФАН. Суд должен вынести решение о мере пресечения в отношении режиссера. Его подозревают в хищении 68 миллионов рублей.

