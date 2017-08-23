Серебренникова просят отправить под домашний арест

Правоохранители попросили отправить под домашний арест худрука "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова. Соответствующее ходатайство поступило в суд.
Заседание по делу Серебренникова начнется в полдень, 23 августа, передает "Газета.ru". Режиссера подозревают в хищении 68 миллионов рублей.
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