Захарова удивила необычным увлечением

Первый экспонат коллекции Захарова приобрела в Китае: это была миниатюрная соломенная шляпка. Теперь для всего собрания отведен кукольный домик метровой высоты.

Миниатюры – вот подлинная коллекционерская страсть представителя российского МИДа Марии Захаровой. Обширное собрание находится в доме ее родителей на Ленинградском шоссе: там стоит кукольный домик метровой высоты, пишет журнал Tatler.

В детстве Захаровой попала в руки книга, где рассказывалось о маленькой квартире-копии петербургского обиталища Павла Нащокина. Миниатюры заинтересовали Марию, и через несколько лет в Китае она купила первый, как оказалось, экспонат своей будущей обширной коллекции: маленькую соломенную шляпку. Дальше – больше: Захарова в разных странах приобретала различные предметы, выполненные в миниатюрном формате. С годами собралась немалая коллекция.

Позже, уже работая в МИДе, Мария Захарова для своего собрания заказала кукольный домик, выполненный в викторианском стиле. Получилось не совсем миниатюрно: высота сооружения – метр. В этом домике и хранится коллекция дипломата.

Ранее Мария Захарова выкладывала в Facebook фоторепортаж со своей дачи. По ее словам, благодаря постоянному уходу ее участок превратился в "чудный садик" и "рай". "Мой раек. Пару лет еженедельного труда, и пустырь с буераками превратился в чудный садик с сиренью, лилейником, ирисами и пионами", – написала Захарова, проиллюстрировав свои слова несколькими фотографиями. Почитатели засыпали ее восторженными отзывами.