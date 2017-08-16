Дачница нашла на грядке с морковью потерянное кольцо с бриллиантом

На юге Канады произошел интересный случай: во время сбора урожая моркови нашлось обручальное кольцо, оброненное где-то на грядках еще много лет назад и сейчас надетое на морковь. Владелице кольца сейчас 84 года.

Семья владеет фермой уже более века. Тринадцать лет назад, в 2004 году во время работы на грядках 70-летняя Мэри Грэмс случайно обронила свое обручальное кольцо и не сразу спохватилась, сообщает канадский телеканал CBC.

Как позже рассказала хозяйка кольца, когда она обнаружила пропажу она тут же купила другое кольцо, похожее на оброненное, чтобы не расстраивать своего мужа. Мэри давно уже смирилась с потерей, да и муж не так давно ушел в лучший мир сразу после отмечания 60-летия их совместной жизни. Потерю нашла невестка Мэри, Коллин Дейли. Именно ей посчастливилось вытащить окольцованную морковь из грядки.

"Если вы посмотрите на него, оно идеально село вокруг моркови. Это выглядело довольно любопытно", – рассказала Колли. По ее словам, она была, конечно, немало удивлена находкой и сразу поняла – кому же может принадлежать украшение. Да и вариантов было немного: кроме нее, на ферме бывали из женщин только бабушка и свекровь.

Владелица украшения, Мэри Грэмс больше не хочет расставаться со своим обручальным кольцом. Конечно же, как сказала сама Мэри, она будет снова его носить. Тем более что ювелирное изделие ей все еще впору.