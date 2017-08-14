Свадьба российского миллионера на Рублевке поразила роскошью

Самарский бизнесмен Алексей Шаповалов сыграл свадьбу с моделью Ксенией Царицыной. Торжественная церемония прошла в Подмосковье в роскошном концертном зале Барвиха Luxury Village".

Алексей Шаповалов и Ксения Царицына отпраздновали бракосочетание на минувших выходных, в период с 12 по 13 августа 2017 года. Примечательно, что бизнесмен и модель состояли в отношениях уже на протяжении нескольких лет. Более того, они даже вместе воспитывали двоих детей. Тем не менее, узаконить свои отношения они решили только сейчас.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Авг 13 2017 в 7:26 PDT

Свадьба молодоженов оказалась роскошной, гости мероприятия опубликовали в социальных сетях множество фотографий, сделанных во время торжества. "Это было невероятно! Спасибо всем нашим друзьям, что разделили с нами этот великолепный день. Спасибо нашей большой и любящей семье. И, конечно же, Спасибо моим любимым организаторам этой шедевральной свадьбы, Это было незабываемо (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. Ред.)", – написала в Instagram Ксения Царицына.

Публикация от Katerina (@katerinabezukh) Авг 12 2017 в 11:19 PDT

Стоит отметить, что организаторами свадьбы бизнесмена и модели стали телеведущий Андрей Разыграев и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. За культурную программу отвечали певица Полина Гагарина и участники группировки "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым. Отметим, что все они с радостью фотографировались с гостями торжества.

Публикация от Marina (@_mrsworld_) Авг 12 2017 в 1:17 PDT

Ранее пара уже неоднократно попадала в поле зрения СМИ. В последний раз об Алексее Шаповалове журналисты написали после того, как он подарил своей избраннице кольцо с бриллиантом в 70 карат. Предполагается, что этот подарок был приурочен к их помолвке.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) Авг 12 2017 в 4:00 PDT

Напомним, Алексей Шаповалов и Ксения Царицына познакомились в 2011 году в Москве. Спустя месяц после начала отношений они начали жить вместе, а уже на следующий год модель вместе с предпринимателем отправилась в загородные дома в Ульяновске и Самаре. В конце 2012 года они переехали в ОАЭ, так как у мужчины в этой стране открыт строительный бизнес.