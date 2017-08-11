Российский телеведущий в эфире сделал предложение возлюбленной

Ведущий "Новостей дня" на телеканале "Звезда" Денис Кочанов решил разукрасить вечер пятницы и предложил своей девушке выйти за него замуж. Такой поворот в финале выпуска новостей оказался для всех сюрпризом.

Заканчивая пятничный выпуск новостей в прямом эфире, телеведущий канала "Звезда" Денис Кочанов посетовал, что в мире не хватает положительных новосте. Поэтому журналист решил сам "добавить" радости этим вечером.

"Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?", – преклонив колено и раскрыв коробочку с кольцом спросил телеведущий в объектив камеры. "Буду ждать ответа. Надеюсь, ты скажешь "да", – добавил Кочанов. Он также попросил телезрителей канала о моральной поддержке.

Ведущий телеканала "Звезда" Денис Кочанов в прямом эфире во время выпуска новостей сделал предложение своей любимой. #tvzvezda #любовь pic.twitter.com/Iex0gjLUVC — Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 11 августа 2017 г.

Маргарита Степанова – девушка Дениса – уже ответила на предложение своего отважного телеведущего согласием. Отважного – потому что чтобы нарушить сетку вещания и позволить себе "отсебятину" в прямом эфире на самом деле нужна недюжинная смелость.

Он сделал это в прямом эфире!!! Конечно же я ответила "ДА!!!" Я выйду замуж за самого мужественного, заботливого и любящего человека! Спасибо тебе за твою любовь, которая уже изменила мою жизнь!!! ЛЮБЛЮ!!! ❤️❤️❤️ Публикация от Margarita Stepanova ������ (@margarita.st) Авг 11 2017 в 2:08 PDT

Впрочем, сообщается, что на сторону Дениса стали все его сослуживцы и поддержали парня в его романтическом порыве. Фрагмент эфира опубликован в официальном Twitter телеканала, а в Instagram теперь уже невесты появилось ее официальное согласие стать женой самого мужественного, заболивого и любящего мужчины.

