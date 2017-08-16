Раскрыт секрет питающихся пластиком рыб

Ученые выяснили, почему некоторые рыбы питаются пластиком. Как выяснилось, они ошибочно принимают частицы этого материала за еду, так как они пахнут водорослями.

Американские ученые заявили, что попадающие в море или океан куски пластика за непродолжительное время покрываются водорослями, в связи с чем они начинают источать характерный для подводных растений запах. Из-за этого рыбы принимают смертельно опасные для них частицы материала за еду, передает "Газета.ru".

Исследователи подтвердили свою гипотезу экспериментальным путем. Специальные пластиковые шарики, которые предварительно пролежали три недели в океане, ополоснули морской водой. Собранную от этого процесса жидкость они добавили в аквариум к мелким рыбам. Ученые предположили, что анчоусы начнут искать пищу, почувствовав сохранившийся в воде запах шариков.

В результате эксперимента рыбы действительно начали плавать по аквариуму в поисках водорослей, а конкретнее – ракообразных, которые питаются этими растениями. Примечательно, что ученые специально усложнили процесс, не поместив в емкость сами шарики. Таким образом они исключили вероятность влияния зрительного стимула на поведение анчоусов.

Ранее ученые предлагали самые разные объяснения этому явлению. В частности, по мнению некоторых из них, рыбы ошибочно видели в пластиковых пакетах медуз, а в частицах пластика – икру. В заключение отметим, что это опасно не только для самих рыб, но и для людей, которые впоследствии могут их съесть.