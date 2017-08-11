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Общество

Золотые рыбки опускаются на дно и уходят в запой

Фото: GLOBAL LOOK press/Brian Bevan
Во время зимы золотые караси могут по несколько месяцев проводить на дне озер, в воде которых почти нет кислорода. В это время концентрация этанола в их крови может достигать значений в 50 миллиграмм на 100 миллилитров крови.
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Ученые разгадали способ, пользуясь которым золотые рыбки и караси могут длительное время обходиться без кислорода. Высокая выживаемость вида обеспечивается алкоголем. Особый фермент преобразует накапливающуюся в клетках молочную кислоту в алкоголь, который рыбки потом через жабры выбрасывают в воду, – указано в опубликованной в журнале Scientific Reports научной статье. 

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"Во время зимы золотые караси могут по несколько месяцев проводить на дне озер, в воде которых почти нет кислорода. В это время концентрация этанола в их крови может достигать значений в 50 миллиграмм на 100 миллилитров крови, что превышает максимально допустимое значение для некоторых европейских стран. Тем не менее жить в подобном "опьянении" все равно лучше, чем накапливать молочную кислоту в клетках", – пишет в этой научной работе Майкл Беренбринк из университета Ливерпуля.

Указано, что золотые рыбки и их "дикие" сородичи способны до 140 дней обходиться минимальным количеством кислорода. Благодаря молочной кислоте, превращающейся в алкоголь, из клеток рыб выводятся токсичные продукты метаболизма. Именно этот процесс придает виду очень высокую выживаемость. 

Ученые выяснили, что геном "запойных" рыб содержит в себе не один, а два набора генов, связанных с утилизацией углеводов и других органических молекул в митохондриях. Такая генная мутация, по мнению исследователей, случилась примерно восемь миллионов лет назад.

Автор: Алексей Минин11 августа 2017, 16:52

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