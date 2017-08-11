Бизнесмены вызвали на корпоратив карликов-стриптизеров

Бывшие сотрудники компании American Funding Group рассказали, что их экс-начальники руководят компанией в стиле фильма "Волк с Уолл-Стрит". По их словам, на один из корпоративов бизнесмены вызвали карликов-стриптизеров.

По мнению уволенных работников, American Funding Group является "дырой позора, полной наркотиков и сексуальных домогательств". Они рассказали, что не согласились принять участие в "сексуальных развлечениях" в офисе, и вскоре они были уволены. Обиженные сотрудники решили обжаловать решение руководства в судебном порядке.

Бывшие сотрудники компании рассказали об экзотических вкусах предпринимателей. По их словам, на один из последних корпоративов даже приехали стриптизеров-карликов, которые развлекали работников офиса в стиле БДСМ. Истцы подчеркнули, что начальники регулярно оскорбляли и унижали приглашенных девушек, но при этом не скупились им на чаевые.

Однако еще большей дискриминации подвергались рядовые сотрудники компании. По словам стороны обвинения, премию в American Funding Group могли получить лишь девушки в откровенной одежде. Всех остальных сотрудников руководство лишало премий и льгот.

По подобной схеме бизнесмены набирали в штат новый персонал. Например, главный финансист компании Марк Манчино нанял себе в помощницы 22-летнюю девушку, которую он встретил в спортивном зале. По словам сотрудников компании, она получала зарплату в 60 тысяч долларов в месяц, также у нее был неограниченный доступ к корпоративной банковской карте. За это она должна была "носить в офисе провокационную одежду и сгибаться перед ним".

В заключение отметим, что суд до сих пор не вынес решение по этому делу. Тем не менее, действия бывших сотрудников компании уже вызвало ряд неприятностей у руководителей American Funding Group. В частности, жена Марка Манчино уже подала заявление на развод.