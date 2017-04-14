Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе

В одном из ночных клубов Ростова-на-Дону диакон и преподаватель Донского государственного технического университета Виктор Свистунов устроил стриптиз. Фотографии появились в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах мужчина на фоне вывески клуба. При этом молодой священнослужитель раздет до трусов.

На фотографии диакона обнимает девушка. Танец мужчины состоялся в конце прошлого года, но фотографии попали в Сеть только сейчас, передает Life.ru.

Отметим, на официальном сайте епархии Ростова-на-Дону указано, что Свистунов работает в приходе Старо-Покровского храма. В университете диакон преподает предмет "Основы нравственной культуры".

В свою очередь священник заявил, что завистники специально подлили ему в стакан дурманящее вещество и отвели в клуб. По его словам, он не помнит сам момент танца. "Сам священник всем рассказывает, что помнит в тот вечер только ужин в ресторане. Он ужинал и выпивал вместе со своим другом в местном заведении, недалеко от клуба, где позже были сделаны компрометирующие фотографии", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Со слов диакона, к ним подошел неизвестный человек и угостил напитком, после которого он полностью отключился. Фото со спущенными штанами священнику показали лишь на утро.

Стоит сказать, что люди совершенно разных профессий не прочь покрасоваться своим красивым телом. И не редки случаи, когда их приглашают работать профессиональными стриптизерами и моделями.

Как писали Dni.ru, ранее начальника профподготовки Главного управления Войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области майора Романа Ошуркова пригласили на работу в известный женский клуб "Каприз" в Москве. Его фотографии руководство стриптиз-клуба увидели в соцсети.

Напомним, на снимках полицейский демонстрирует подкачанное красивое тело. Наткнувшись на снимки в Сети, заместитель директора столичного клуба Герман Селезнев предложил Ошуркову высокооплачиваемую работу.