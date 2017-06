98-летняя вдова восхитилась мужским стриптизом

Менеджер дома престарелых Райан Морнинг рассказал, что он вместе с другими сотрудниками пансионата спрашивал у жильцов, чего они еще хотят добиться в этой жизни. Бетти Райт ответила ему, что она была бы рада "увидеть стриптизера". "Я был шокирован и даже не знал, что ей сказать, а потом подумал – а знаете что, я сделаю это", – цитирует администратора организации The Sun.

Райан Морнинг обратился к родственникам Бетти Райт, которые согласились помочь ему в реализации мечты 98-летней старушки. Отметим, что отвести бабушку в клуб получилось лишь спустя шесть месяцев, так как она сломала ребро. Тем не менее, за это время пенсионерка не утратила интерес к пикантному зрелищу.

Администратор дома престарелых отправил свою подопечную в клуб на шоу знаменитой стриптиз-труппы Dreamboys. Вместе с бабушкой на это мероприятие поехали ее дочь Терри Райт и опекун Таня Джонс. Они оценили двухчасовое выступление раздетых мужчин, исполнивших в том числе и эротический танец в ковбойском стиле.

После стриптиз-клуба Бетти Райт позвонила Райану Морнингу и рассказала ему о своих впечатлениях. "Там все были полностью обнажены, но ей это понравилось. Она уникальная леди", – подчеркнул менеджер организации.

Между тем Райан Морнинг добавил, что у его подопечной уже развилась слабая степень слабоумия. Тем не менее, он отметил, что ее разум действительно был нацелен на то, чтобы увидеть Dreamboys. "Я просто хотел сделать для нее что-то хорошее. Если это то, чего она хочет в 98 лет, то она это получит", – заключил администратор дома престарелых.

