Розе Сябитовой подарили стриптизера

Ведущей программы "Давай поженимся" Розе Сябитовой преподнесли на день рождения необычный подарок. На юбилей к свахе пожаловал... стриптизер.

"Пока жду фотографии с моего юбилея! Для настроения, размещаю подарок друзей. Очень хочется узнать, чей он?" – написала Сябитова.

В ролике сваха в пышной юбке, а-ля "шальная императрица" сидит на стуле. Мускулистый красавец, обнаженный по пояс, становится перед Розой на колени, припадает к ее ногам. Затем обходит именинницу со спины, обнимает ее сзади, целует в шею. "Ну наконец-то!" – радостно восклицает ведущая.