В Москве появится вторая станция с буквой "ё" в названии

Погода в Москве Плачевное состояние Осина Умер Яковлев из "Иванушек" Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Среда 5 июля
Лента новостей
18:28
Известный футболист угодил в смертельное ДТП
18:04
На конкурсе плакатов к "Нашествию" объявили победителя
17:54
В Москве выпал из окна ветеран Великой Отечественной войны
17:50
Под Псковом перевернулся автобус с паломниками
17:42
Дапкунайте без макияжа приняли за продавщицу
17:36
Опубликовано фото с места ж/д аварии под Петербургом
17:22
Актриса Пегова отвергла совет Ирины Шейк
16:48
В США умер бывший барабанщик Принса
16:36
Что происходит с зарплатой россиян
16:36
В Польше произошел пророссийский переворот
16:13
Модели показали в Париже грудь на любой вкус
15:43
Под Москвой мужчина открыл стрельбу по детям
15:36
Молодая мать умерла от таблеток для похудения
15:32
Актриса довела бывшую жену Домогарова до истерики
15:25
Олег Яковлев травил себя годами
15:24
Под Петербургом поезд с сотнями пассажиров сошел с рельсов
15:19
Ким Чен Ын послал подарок "американским ублюдкам"
15:14
В Москве загорелся офис "Яндекса"
14:58
Дело "пьяного" мальчика зашло в тупик
14:57
Трамп подложит свинью Порошенко после встречи с Путиным
14:43
Население Подмосковья хотят отправить на частные кладбища
14:34
Маликова высказалась о своем замужестве
13:59
Фото российского проктолога на фоне пациентов возмутило Сеть
13:56
Наевшийся клубники мужчина умер в Подмосковье
13:55
Штурм озвучила смертельный диагноз Осина
13:54
Чем Путин напугает Меркель на G20
13:45
Волшебная сила самовнушения
13:40
Что случилось с грудью Аделины Сотниковой
13:28
Сколько россияне тратят в соцсетях
13:10
Четырнадцатый фестиваль Усадьба Jazz состоялся в "Архангельском"
12:51
Обиженная Украина огрызнулась на Польшу из-за Бандеры
12:46
Пескова обескуражил неожиданный вопрос о Путине
12:45
Депутаты попросили президента сохранить права водителям из Киргизии
12:43
Самбурская откровенно о рождении ребенка
12:39
12:36
Сломавший ногу младенцу отец месяц прятал его от врачей
12:28
Мособлгаз помог участникам войны
12:21
Как зарядить iPhone за пять минут
12:20
Госдума расширяет взаимодействие со Счетной палатой
12:18
Проскурякова рассказала о расставании с Николаевым
11:57
Зубная паста оказалась опасной для человека
11:46
Бузова взбесилась из-за укоров в беспросветной тупости
11:29
На севере Москвы в бытовке два дня насиловали девушку
11:28
Расставшаяся с мужем Яковлева в восторге от молодого спутника
11:24
Захарова спасет взятого в плен СБУ россиянина
11:16
Банк "ФК Открытие" остается без бюджетных средств
11:13
На юге Москвы мужчина сорвался с 20-го этажа
10:44
Трамп попал под колеса российско-китайской махины
10:43
Дочь отказалась от Даны Борисовой
10:25
В Москве бесплатно покажут фильмы Карена Шахназарова
10:14
На северо-востоке Москвы у остановки нашли гранату
10:10
NASA обнаружило на Марсе человеческое лицо
09:59
Жена оставила Ивана Охлобыстина
09:53
На Кутузовском проспекте такси протаранило столб
09:36
Макрон восхитил смелым поступком
09:34
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
09:34
Денис Матросов еле сводит концы с концами после несчастья
09:29
Мажор похвастался дерзкой ездой по выделенке в центре Москвы (видео)
09:13
Билл Гейтс устроил взбучку Ангеле Меркель
09:10
Батрутдинов опозорил Фомина из-за ориентации
09:08
Ливанов теряет сознание от удовольствия из-за Голубкиной
09:02
Убегавшая от разъяренной жены любовница в трусах выпрыгнула в окно
08:43
Названа дата окончания сезона дождей
08:17
Россия нанесла ответный удар по Западу
08:16
Зачем фермер трактором нарисовал огромный потрет Путина
07:58
В Москве пообещали не повышать тарифы на проезд
00:41
Писатель Даниил Гранин умер в реанимации
21:58
В детском лагере под Ярославлем произошла вспышка кишечной инфекции
21:54
Как восстановиться после инсульта
21:52
Как спасти Евгения Осина
21:51
Избитая теща предупредила Голубкину о страшной болезни Ливанова
21:38
В Подмосковье водитель иномарки сбил подростка на велосипеде
21:23
Когда земляне смогут заселить Титан
21:07
Старейшим жителем России признали пенсионерку из Кабардино-Балкарии
20:48
Расиста Роналду застукали в бассейне с мускулистым другом
20:27
Трамп принесет в жертву Порошенко на встрече с Путиным
20:24
Волочкова в трусах тряхнула стариной
20:05
Назначен новый директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского
19:56
Что общего между вегетарианцами и геями
19:56
Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым
19:43
Зажаренный на мангале мужчина оказался слесарем-именинником
19:39
В Поморье будут судить отца-садиста
19:18
Известного музыканта обокрали в Москве
19:07
Боксер избил женщину ногами из-за умершей собаки (видео)
18:55
В Москве двухлетний ребенок выпал из окна
18:46
NASA и Белый дом готовятся к вторжению пришельцев
18:43
"Единая Россия" продолжит борьбу с коррупцией
18:30
В Пулково поймали петербуржца с наркотиками в гипсе
18:11
Как выглядят будущие монархи
18:07
Штурм: Умирающий Осин живет на помойке
17:57
Алина Кабаева получила новую работу
17:36
В московской больнице нашли труп младенца
17:32
Германия "подсядет" на российский газ
17:24
Граждане дадут оценку эффективности власти
17:17
Эрнст собрался "захватить" Китай
17:14
Сколько стоит похоронить москвича
17:02
У девятилетней дочери Панина заплетается язык
16:47
Мать сыта по горло откровениями Максаковой
16:42
Мара Багдасарян устроилась продавать колбасу
16:24
Интимное фото Толкалиной и известного актера вызвало восторг
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Джигурды и Анисиной отжали многомиллионное наследство
Шокирующие откровения Алибасова об интимной жизни "На-На"
Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым
Подруга о похоронах Евгения Осина
Звезды подтвердили версию о СПИДе у Олега Яковлева
Как на цинизме и грязи зарабатывает "Пусть говорят"
Общество

В Москве появится вторая станция с буквой "ё" в названии

прочитано 348 раз

Столичные власти сообщили о появлении второй станции подземки, в официальном названии которой будет буква "ё". Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Речь идет о станции метро "Хорошевская". Она входит в состав Третьего пересадочного контура, отметили на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Автор: Евгений Мышко5 июля 2017, 16:35

комментарии

Политика

Чем Путин напугает Меркель на G20
Обиженная Украина огрызнулась на Польшу из-за Бандеры
Пескова обескуражил неожиданный вопрос о Путине
Ким Чен Ын послал подарок "американским ублюдкам"

Шоу-бизнес

Актриса Пегова отвергла совет Ирины Шейк
Олег Яковлев укусил жену перед смертью
Звезды "Дома-2" разбились на курорте
Актриса довела бывшую жену Домогарова до истерики

Проишествия

Молодая мать умерла от таблеток для похудения
Знаменитый актер трогательно обратился к похитителям дочери
Писатель Даниил Гранин умер в реанимации
В турецком отеле трагически погибла 11-летняя россиянка

Lifestyle

Эрнст собрался "захватить" Китай
Самые популярные книги для детей
Первый канал поймали на обмане
За что любят мультфильм "Гадкий я"
Шоу-бизнес

Что случилось с грудью Аделины Сотниковой

Известная фигуристка меняется на глазах
Шоу-бизнес

Маликова высказалась о своем замужестве

Яркая блондинка раскрыла секрет своей личной жизни
Шоу-бизнес

Олег Яковлев травил себя годами

Продюсер высказался о недуге экс-солиста "Иванушек"
Общество

Трамп заблудился в трех соснах (видео)

Президент США не заметил свой лимузин

Гороскоп

Как спасти Евгения Осина
Что общего между вегетарианцами и геями
Ребенок спас Дроздову и Певцова
Астрологический прогноз с 3 по 9 июля

Фоторепортажи

Дапкунайте без макияжа приняли за продавщицу
Модели показали в Париже грудь на любой вкус
Жена оставила Ивана Охлобыстина
Как выглядят будущие монархи

Спорт

Алина Кабаева получила новую работу
Теннисистка Уильямс расплакалась после смертельного ДТП (видео)
Акинфеев грозится уйти из сборной из-за Черчесова
Почему Эрнст испортил финал Кубка конфедераций

Регионы

Дело "пьяного" мальчика зашло в тупик
Сломавший ногу младенцу отец месяц прятал его от врачей
Зажаренный на мангале мужчина оказался слесарем-именинником
Боксер избил женщину ногами из-за умершей собаки (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru