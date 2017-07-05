В Москве появится вторая станция с буквой "ё" в названии

Столичные власти сообщили о появлении второй станции подземки, в официальном названии которой будет буква "ё". Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
Речь идет о станции метро "Хорошевская". Она входит в состав Третьего пересадочного контура, отметили на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
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