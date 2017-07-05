Собянин объяснил обращение к пассажирам метро о поездках в час пик

Столичный градоначальник Сергей Собянин высказался по поводу просьбы к москвичам не ездить на метро в час пик. Чиновник назвал это сообщение фейком.

"У нас фейковую информацию любят распространять, пишут красивые заголовки, а суть этой информации лишь в том, что метрополитен расскажет, какая загрузка, то есть они предоставляют для граждан дополнительную информацию, чтобы они выбирали наиболее оптимальную логистику", – цитирует мэра RNS. Сообщения о призывах не ездить на метро в час пик размещались со ссылкой на первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова. В пресс-службе подземки пояснили, что слова руководителя были неверно истолкованы.

