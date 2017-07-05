Сердюков возглавил еще одну крупную компанию

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков назначен главой совета директоров авиастроительной компании "Роствертол", входящей в холдинг "Вертолеты России". Он был избран на заседании коллегии директоров, передает РИА ФАН.
"Роствертол" выпускает вертолеты серии Ми. Компания обсуждает подписание договора с Индией на поставку легких вертолетов Ка-226Т.
Ранее Сердюков вошел в новый состав совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. За несколько дней до этого он возглавил ПАО "КамАЗ".
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