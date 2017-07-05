Убегавшая от разъяренной жены любовница в трусах выпрыгнула в окно

В Китае женщина выпрыгнула из окна, пытаясь убежать от жены своего любовника. Стремительно покидая квартиру, китаянка не успела надеть ничего кроме нижнего белья.

Однако далеко уйти от преследовательницы женщине не удалось. Она зацепилась за провода и повисла вниз головой. Инцидент сняли на видео очевидцы.

На кадрах видно, как под висящим телом женщины собралась толпа зевак. Спустя несколько минут находятся добровольцы, желающие помочь несчастной. В итоге китаянку сняли с проводов и вызвали ей бригаду медиков. Неизвестно, насколько тяжелые травмы получила женщина.

По данным The Sun, китаянка получила сильнейший удар током, который привел к ее смерти. Однако подтверждения этой информации нет.