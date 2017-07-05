Убегавшая от разъяренной жены любовница в трусах выпрыгнула в окно
Однако далеко уйти от преследовательницы женщине не удалось. Она зацепилась за провода и повисла вниз головой. Инцидент сняли на видео очевидцы.
На кадрах видно, как под висящим телом женщины собралась толпа зевак. Спустя несколько минут находятся добровольцы, желающие помочь несчастной. В итоге китаянку сняли с проводов и вызвали ей бригаду медиков. Неизвестно, насколько тяжелые травмы получила женщина.
По данным The Sun, китаянка получила сильнейший удар током, который привел к ее смерти. Однако подтверждения этой информации нет.
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