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Общество

Убегавшая от разъяренной жены любовница в трусах выпрыгнула в окно

Фото: GLOBAL LOOK press\Rosseforp
В Китае женщина выпрыгнула из окна, пытаясь убежать от жены своего любовника. Стремительно покидая квартиру, китаянка не успела надеть ничего кроме нижнего белья.
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Однако далеко уйти от преследовательницы женщине не удалось. Она зацепилась за провода и повисла вниз головой. Инцидент сняли на видео очевидцы.

На кадрах видно, как под висящим телом женщины собралась толпа зевак. Спустя несколько минут находятся добровольцы, желающие помочь несчастной. В итоге китаянку сняли с проводов и вызвали ей бригаду медиков. Неизвестно, насколько тяжелые травмы получила женщина.

По данным The Sun, китаянка получила сильнейший удар током, который привел к ее смерти. Однако подтверждения этой информации нет.

5 июля 2017, 09:02

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