Путин угостил Си Цзиньпина сморчками и хурмой

Президент России Владимир Путин принял в Кремле делегацию из Китая во главе с лидером Си Цзиньпином. На торжественном мероприятии глава государства угостил зарубежных политиков различными блюдами, в том числе – крем-супом из сморчков.

Владимир Путин познакомил китайских делегатов со многими традиционными блюдами русской кухни, передает Life.ru. Президент угощал Си Цзиньпина оладьями с черной икрой, а также свиной вырезкой с картофельным муслином.

Особое место в кремлевском меню заняли рыбные блюда. Китайцам подавали салат из морских гребешков и филе лосося с морковным муслином. На десерт делегаты ели шоколадное мороженое и шербет из хурмы.

Мороженое на обеденном столе для делегатов, вероятнее всего, оказалось не случайно. Ранее глава КНР говорил, что он и его домашние очень любят этот десерт, сделанный в России. В сентябре 2016 года Владимир Путин подарил Си Цзиньпину коробку этого лакомства. В ответ председатель Китая подчеркнул: российское мороженое "особенно вкусное", потому что в этой стране сливки лучше.

Напомним, встреча президента России и главы КНР прошла во вторник, 4 июля 2017 года. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе – о судьбе Сирии и Корейского полуострова. Добавим, что после окончания переговоров Россия и Китай подпишут план действий для скорейшей реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве.

На совместной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что встреча с Си Цзиньпином стала ключевой "с точки зрения строительства двусторонних отношений", передает РИА Новости. Его китайский коллега, в свою очередь, отметил, что во время зарубежных поездок чаще всего посещает именно Россию, а с ее президентом поддерживает "самые тесные контакты и связи".