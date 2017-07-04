Как дело "пьяного" мальчика изменило Россию

После резонансного ДТП в Подмосковье в апреле 2017 года, в котором погиб шестилетний мальчик, а позже в его крови якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя, Генпрокуратура проверила, как работают судебные эксперты. Глава ведомства Юрий Чайка указал на недостаточный законодательный контроль.

Прокуроры выяснили, что эти специалисты зачастую работают в связке со следователями или просто зависят от силовиков, и гарантировать "справедливость судебного разбирательства" нельзя. Структуру отношений между экспертом, следствием и судом в Генпрокуратуре назвали архаичной и провоцирующей коррупционные риски.

К тому же некоторые специалисты не обладают достаточными знаниями, что приводит к неточным результатам исследований, а в тюрьму попадают невиновные. Прокуратура уведомила о плачевной ситуации в этой сфере президента России Владимира Путина и теперь ищет способы исправить положение, передает Life.ru.

"За два минувших года 5,5 тысячи заключений экспертов [получены] с нарушением законов. Из них 450 содержат взаимоисключающие выводы по итогам исследований одних и тех же объектов", – отметил в письме секретарю Совбеза Николаю Патрушеву генпрокурор Юрий Чайка.

Кроме того, из-за ошибок экспертов в 2015-2016 годах незаконно привлекли к уголовной ответственности 50 человек. Позже их реабилитировали и дали право на возмещение морального вреда.

Нет у прокуроров доверия и к негосударственным учреждениям. "Из-за [того, что нет процедур] подтверждения компетентности экспертов, не может быть гарантирована объективность заключений", – подчеркнул Чайка. Он добавил, что в данной сфере отсутствуют единые стандарты работы.

В Министерстве здравоохранения не согласны с позицией чиновника. "Общее методологическое единство работы бюро судебно-медицинских экспертиз обеспечивает Минздрав. Были разработаны и внедрены новый порядок проведения судебно-медицинских экспертиз, ряд методических рекомендаций и пособий, обучающих программ", – заверили в ведомстве.

Генпрокуратура считает, что исправить ситуацию могло бы введение новых требований к сертификации и лицензированию. Однако Минздрав не видит оснований для принципиальных изменений в работе судмедэкспертов.

Как писали Dni.Ru, завершилось расследование ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок. Tрагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Мальчик попал под колеса машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя женщина.

Экспертиза показала, что в момент аварии малыш был сильно пьян. При повторном исследовании найти в смывах крови этиловый спирт или продукты распада алкоголя не удалось.