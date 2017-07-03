На Украине призывают устраивать теракты в России

Украинские политики считают, что Москва ведет открытую войну с Киевом. Один из них заявил, что в ответ на якобы агрессивные действия Кремля в России необходимо устраивать теракты.

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил принять ответные меры против России в связи с терактами в интервью телеканалу "112 Украина". Он уверен, что за недавним взрывом автомобиля в Киеве стоят российские военные. По его мнению, Кремль таким образом якобы устраивает "показательное убийство".

Бывший чиновник уверен, что между Россией и Украиной идет война. В связи с этим он призвал киевское правительство быть менее голословным. "Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или Москве", – заявил он.

После ответных действий слова украинского президента будут выглядеть более убедительно, чем традиционное "бла-бла-бла" о "российском следе", считает Гриценко. Он подчеркнул, что в Киеве пустословят многие политики и чиновники, от секретаря СНБО Александра Турчинова до главы государства Петра Порошенко.

Напомним, утром 27 июня 2017 года на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался автомобиль. Находившийся за рулем начальник спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал погиб. Украинские стражи порядка квалифицировали произошедшее как теракт. Внутри автомобиля сдетонировали три устройства, при этом одно из них было установлено в бензобаке.

Примечательно, что Максим Шаповал фактически являлся "опекуном" беглого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Источники в Минобороны Украины рассказали, что охраной российского политика руководил подчиненный главы спецназа ГРУ.