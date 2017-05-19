В Крыму готовятся к наплыву киевских диверсантов

На летний период в Республике Крым усилят меры безопасности. Власти хотят предотвратить проникновение на полуостров украинских диверсионных групп.

Об усилении антидиверсионных мер на границе полуострова и Украины заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. По его словам, решившим отдохнуть на российских курортах опасаться нечего, сообщает Russia Today. Благодаря слаженным действиям служб безопасности на полуострове постоянно поддерживается порядок.

Ганжара напомнил: после вхождения Крыма в состав России украинские диверсанты неоднократно пытались устроить теракты. "Например, прошлым летом была задержана одна диверсионная группа. К сожалению, стоит сказать, что спустя год ситуация только накалилась", – добавил депутат.

Несмотря на попытки украинцев незаконно пересечь границу, за три года на полуострове не произошло ни одного теракта, никто из россиян не пострадал, подчеркнул парламентарий. "Усилия, которые предприняты и высшим руководством России, и региональными властями, и службами безопасности, позволят всем россиянам, которые приедут этим летом на территорию полуострова, чувствовать себя в безопасности", – заключил он.

Ранее пограничники заявили о росте числа украинцев, пытающихся проникнуть в Крым по сомнительным удостоверениям, пишет РИА Новости. По их словам, пропуск через госграницу возможен только по документам, в которых нет дописок и помарок.