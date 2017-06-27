Тренер-педофил из Подмосковья получил 12 лет колонии

Суд признал 34-летнего тренера по боксу виновным в изнасиловании своей несовершеннолетней ученицы. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина отправился на 12 лет в колонию строго режима.

В суде было доказано, что тренер с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года систематически насиловал свою ученицу, 2000 года рождения. В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал.



