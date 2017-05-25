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Молодежный фестиваль в Сочи ждет гостей

Фото: vk.com/wfys2017
В Коломбо на Шри-Ланке представлен проект программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года. Участники смотра получат уникальную возможность показать свои таланты – они смогут снять фильм, продемонстрировать спортивные умения и вокальные данные, попробовать силы в акробатическом рок-н-ролле.
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Молодые участники фестиваля сделают шаг к решению актуальных глобальных проблем. На площадках в Сочи будут обсуждать науку и образование, проектирование и технологии будущего, экологию и здоровье. Одной из основных задач программы фестиваля станет совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных стран мира, формулировка ответов на наиболее актуальные вызовы, стоящие перед поколением.

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Форматы программы предусматривают образовательные мероприятия, среди которых: лекции, тренинги, воркшопы, мастер-классы, бизнес-игры, дизайн- и форсайт-сессии, которые пройдут на площадке главного медиацентра Сочи. Лекции и встречи с ключевыми спикерами смогут посетить все участники направления, а для дальнейшей проработки проектов они будут разбиты на международные тематические команды.

Для участников фестиваля придумали и интересную спортивную программу. Например, им предложат сдать нормы ГТО, поучаствовать в ЭКОгонке, пройти недельный курс обучения воркауту и заняться акробатическим рок-н-роллом. Помимо этого, в программе запланированы открытые коллективные тренировки, мастер-классы, лекции, товарищеские матчи и игры. Знаковые соревнования пройдут в Олимпийском парке Сочи.  

Молодые кинематографисты, художники, дизайнеры также смогут представить результаты своей работы в различных форматах. Так, можно будет стать частью первого в мире Мирового молодежного симфонического оркестра, поучаствовать в фестивале кинорежиссеров и даже создать свою киноленту в специальной лаборатории.

Фото: vk.com/wfys2017

В дни фестиваля в Сочи будет звучать музыка пяти континентов мира – Азии, Европы, Австралии, Америки и Африки, ведь каждый день будет посвящен одному из макрорегионов планеты.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Впервые в истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ему даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве, затем две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока.

Фото: vk.com/wfys2017

Помощь в проведении фестиваля окажет добровольческий корпус "Волонтеры Мира", в состав которого войдут пять тысяч добровольцев из России и других стран мира.

Предыдущие подготовительные встречи прошли в Каракасе и Виндхуке в 2016 году. Четвертая встреча состоится в Сочи уже на полях самого фестиваля.

25 мая 2017, 18:34

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