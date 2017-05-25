Молодежный фестиваль в Сочи ждет гостей

В Коломбо на Шри-Ланке представлен проект программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года. Участники смотра получат уникальную возможность показать свои таланты – они смогут снять фильм, продемонстрировать спортивные умения и вокальные данные, попробовать силы в акробатическом рок-н-ролле.

Молодые участники фестиваля сделают шаг к решению актуальных глобальных проблем. На площадках в Сочи будут обсуждать науку и образование, проектирование и технологии будущего, экологию и здоровье. Одной из основных задач программы фестиваля станет совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных стран мира, формулировка ответов на наиболее актуальные вызовы, стоящие перед поколением.

Форматы программы предусматривают образовательные мероприятия, среди которых: лекции, тренинги, воркшопы, мастер-классы, бизнес-игры, дизайн- и форсайт-сессии, которые пройдут на площадке главного медиацентра Сочи. Лекции и встречи с ключевыми спикерами смогут посетить все участники направления, а для дальнейшей проработки проектов они будут разбиты на международные тематические команды.

Для участников фестиваля придумали и интересную спортивную программу. Например, им предложат сдать нормы ГТО, поучаствовать в ЭКОгонке, пройти недельный курс обучения воркауту и заняться акробатическим рок-н-роллом. Помимо этого, в программе запланированы открытые коллективные тренировки, мастер-классы, лекции, товарищеские матчи и игры. Знаковые соревнования пройдут в Олимпийском парке Сочи.

Молодые кинематографисты, художники, дизайнеры также смогут представить результаты своей работы в различных форматах. Так, можно будет стать частью первого в мире Мирового молодежного симфонического оркестра, поучаствовать в фестивале кинорежиссеров и даже создать свою киноленту в специальной лаборатории.





В дни фестиваля в Сочи будет звучать музыка пяти континентов мира – Азии, Европы, Австралии, Америки и Африки, ведь каждый день будет посвящен одному из макрорегионов планеты.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Впервые в истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ему даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве, затем две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока.





Помощь в проведении фестиваля окажет добровольческий корпус "Волонтеры Мира", в состав которого войдут пять тысяч добровольцев из России и других стран мира.

Предыдущие подготовительные встречи прошли в Каракасе и Виндхуке в 2016 году. Четвертая встреча состоится в Сочи уже на полях самого фестиваля.